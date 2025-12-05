Suspensión de vuelos a Venezuela por tensiones con Estados Unidos: las nuevas cuatro aerolíneas que se sumaron a la medida

Las suspensiones de vuelos hacia y desde Venezuela continuaron expandiéndose esta semana, luego de que las aerolíneas colombianas Wingo y Satena, la panameña Copa Airlines y Boliviana de Aviación anunciaran nuevas interrupciones en sus operaciones.

Las medidas se producen en un contexto marcado por reportes de inestabilidad en los sistemas de navegación aérea y el aumento de tensiones con la administración de Donald Trump, que calificó el espacio aéreo venezolano como “cerrado”.

Copa Airlines confirmó que extenderá hasta el 12 de diciembre la suspensión temporal de sus vuelos entre Caracas y destinos internacionales, mientras evalúa “las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela“. La empresa ya había pausado sus operaciones los días 4 y 5 de diciembre debido a “intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas” por sus pilotos, aunque aclaró que se trató de una “situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional”.

A la medida se sumaron Wingo —filial de Copa— y la estatal colombiana Satena. Esta última señaló en un comunicado que “estas condiciones representan un riesgo para la operación y exigen adoptar medidas preventivas mientras se verifica la estabilidad y confiabilidad de los servicios de navegación en la región”.

Boliviana de Aviación también anunció la cancelación de su vuelo previsto para este jueves entre Santa Cruz y Venezuela. “La decisión se adopta de manera preventiva, ante reportes de inestabilidad en señales de navegación informadas por otras aerolíneas que operan la ruta, y con el objetivo de mantener nuestros altos estándares de seguridad“, indicó la compañía.

Maduro se moviliza por la suspensión de vuelos a Venezuela

Mientras persisten las dificultades operativas, el mandatario venezolano Nicolás Maduro insistió en que su gobierno mantendrá el acuerdo de deportaciones con Estados Unidos. “Ayer llegó el vuelo, nuestros connacionales han llegado, ya van rumbo a sus casas al abrazo familiar, y mañana llega otro vuelo y así seguirá semana tras semana“, afirmó.

En paralelo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) aseguró que espera que Wingo y Copa retomen sus operaciones en un plazo de 48 horas y sostuvo que seguirá monitoreando la situación de las aerolíneas activas en el país.