Dos años de gobierno de Javier Milei en Argentina: el balance económico de su administración

El Gobierno celebra mejoras en los indicadores fiscales y de precios, mientras la industria y el mercado laboral continúan bajo presión.

Este miércoles 10 de diciembre, Javier Milei cumple dos años al frente del Poder Ejecutivo en Argentina, una fecha que encuentra al mandatario en un momento de relativa fortaleza política y decidido a profundizar su agenda de reformas.

El mandatario, el pasado 19 de noviembre, conmemoró la victoria que le dio su asiento en la Casa Rosada, a través de un mensaje donde realizó el primer balance de su gobierno: “Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu-quo”.

En el terreno económico, la gestión libertaria exhibe como principal logro el giro fiscal. Desde un déficit primario del 2,9% del PIB en 2023, el país pasó a un superávit del 1,8% en 2024 y acumula un saldo positivo del 1,4% en los primeros diez meses de 2025.

El ajuste se apoyó en recortes profundos del gasto público, que afectaron obras de infraestructura, subsidios energéticos y de transporte, pensiones y salarios estatales. Paralelamente, el Gobierno redujo pasivos del Banco Central, frenó la emisión para financiar al Tesoro y avanzó en una amplia desregulación.

El impacto se vio en los precios: la inflación mensual cayó del 25,5% en diciembre de 2023 al 2,3% en octubre, mientras que el año cerraría con un 29% acumulado, tras el 117,8% registrado en 2024.

La caída del PIB y la percepción de los argentinos sobre Milei tras dos años

Sin embargo, el ajuste también dejó huellas sociales y productivas. El PIB cayó 1,3% en 2024 y, pese a un rebote del 5,2% en los primeros nueve meses de 2025, la actividad se debilitó desde mayo.

La industria sufrió de manera particular: se desplomó 9,5% en 2024 y solo creció 3,8% hasta septiembre, con una utilización de capacidad instalada del 61,1%. El deterioro empresarial fue profundo: desde la llegada de Milei, cerraron 19.164 firmas y se perdieron 276.624 empleos, según el Centro de Economía Política Argentina.

Pese a ello, los argentinos ven con buenos ojos a la figura del mandatario. Según la última medición de Opina Argentina, realizada entre el 1 y el 3 de diciembre, Milei cierra 2025 con una imagen positiva del 49%, un desempeño superior al que registraban, a la misma altura de sus mandatos, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

El repunte llegó después de las legislativas de octubre, tras un año marcado por fuertes oscilaciones en la valoración pública del gobierno, destaca Ámbito Financiero. El rumbo de Milei, ahora fortalecido, apunta a trabajar en una posible reelección, la cual incluso ha sido apoyada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.