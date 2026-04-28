Quién es El Jardinero en el Cartel Jalisco Nueva Generación y por qué su detención generó ola de violencia en México

El gobierno llamó a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares y evitar salir de no ser absolutamente necesario.

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La captura de Audias Flores, alias El Jardinero, señalado como el sucesor de El Mencho a la cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación, desató una ola de violencia en México.

De acuerdo con lo reportado por los medios de ese país, la detención del sujeto conocido como El Jardinero se concretó en el estado de Nayarit gracias a un operativo en el que participaron más de 100 militares e infantes de Marina.

El diario español El Mundo recordó que Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información sobre el paradero de Flores.

Luego de que se confirmó la captura del jefe narco, las autoridades pidieron a la población que se quedara en sus casas, e instaron a las empresas a dar teletrabajo a sus empleados por algunos días.

Más tarde se ratificó que en otro operativo se logró la captura en Jalisco del operador financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación, César Alejandro N, conocido como El Güero Conta.

Detención de El Jardinero desató violencia en México

Poco después de la captura de El Jardinero, efectivamente se desató una ola de violencia en distintos puntos del estado mexicano de Nayarit, donde delincuentes realizaron bloqueos de carreteras e incendiaron negocios.

Frente a este tipo de hechos, el gobierno estadual reiteró el llamado a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares y evitar salir de no ser absolutamente necesario.

También instó a la población a atender en todo momento las recomendaciones de las autoridades y colaborar con las instituciones, junto con privilegiar la calma.