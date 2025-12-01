Las razones por las que Patricia Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad en Argentina

La ahora ex ministra le agradeció a Javier Milei “la confianza y el respaldo” para sostener su cargo, anunciando también a quien será su sucesor.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, presentó su renuncia al Gobierno de Javier Milei y su salida se hará efectiva durante este 1 de diciembre. En un mensaje dirigido al mandatario, y difundido en su cuenta de X, la funcionaria agradeció “profundamente” la confianza para haber sido elegida para su cargo, detallando cuales serán sus siguientes pasos.

En su texto, la ahora ex ministra indicó que “continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”. Esto se debe a que el próximo 10 de diciembre asumirá como senadora, cargo al que ya juró durante el pasado viernes.

“Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”, indica la carta de Bullrich.

El texto vino acompañado con un breve mensaje de la ahora senadora, agradeciendo “la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

Quién será la sucesora de Bullrich como ministra de Seguridad Nacional en Argentina

La sucesora de Patricia Bullrich es Alejandra Monteoliva, quien hasta hoy era la secretaria de Seguridad, la número dos del área.

Desde que iniciaron los rumores de salida de Bullrich, Monteoliva siempre fue la principal candidata para quedarse con el puesto. “Si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella, indicó Bullrich en su carta para referirse a quien era la segunda al mando de su cartera. Además agregó que “su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz”.

Monteoliva respondió a la publicación hecha por la ex ministra: “Patricia, vamos a continuar el camino que iniciaste y sostener la doctrina que recuperó el orden en la Argentina, trabajando por un país en paz y en libertad”.