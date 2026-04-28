Cecilia Pérez hace historia en Azul Azul: las mujeres que han sido presidentas de clubes del fútbol chileno

Cecilia Pérez es la nueva timonel de la U y se convirtió en la primera mujer en presidir un club de Primera División. No obstante, hay otras mujeres que hicieron lo propio en equipos profesionales chilenos.

Cecilia Pérez hizo historia al convertirse en la presidenta de Azul Azul, ya que no solo es la primera mujer en asumir el máximo cargo de Universidad de Chile, sino que también es la primera en hacerlo en un club de Primera División del fútbol chileno.

Tras la salida de Michael Clark de la presidencia, este martes 28 de abril se llevó a cabo la junta de accionistas de la concesionaria que maneja a la U, donde se ratificó a la exministra del gobierno de Piñera como la líder del directorio, luego de haber asumido la semana pasada de forma interina.

Lo de Pérez es histórico para el fútbol nacional, ya que no son muchas las mujeres que se han desempeñado en cargos directivos. A nivel sudamericano tampoco es usual, aunque destaca el caso de Leila Pereira, empresaria, abogada y presidenta del Palmeiras.

A Pereira también se le conoce como la “mujer más poderosa” del fútbol sudamericano, considerando que ha presidido durante cinco años al conjunto brasileño y ha coincidido con los años más exitosos de su historia. De hecho, gracias a su poderío financiero el Verdao ha sido un actor relevante en las instancias finales de Libertadores, competición que recientemente ganó en 2020 y 2021.

Además de ella, no hay muchas mujeres que han asumido estos roles, puesto que la mayoría de los clubes de Sudamérica son dirigidos por hombres. En el caso de Chile, la situación no cambia mucho, aunque sí hay mujeres que han presidido clubes, pero de categorías inferiores.

Las mujeres que han sido presidentas de clubes chilenos

Ana Bull es una de ellas. La dirigente fue la máxima representante de Iberia de Los Ángeles durante 11 años (2012-2023). Dentro de este periodo el equipo pasó por diferentes categorías, llegando a disputar la Primera B.

Otro caso es el de Deportes Puerto Montt, que tuvo como presidenta a la asistente social Jessica Uribe, quien quedó en la historia al ascender desde la Segunda División Profesional a la Primera B en 2015.

También destaca el caso de un equipo que actualmente está en Primera División. Se trata de Deportes Concepción, donde Gabriela Parra asumió la presidencia entre 2022 y 2023 cuando el León de Collao estaba en la Segunda División Profesional. Actualmente, la ingeniera en administración de empresas se desempeña como gerente general del cuadro del Biobío.

Más atrás en el tiempo, Nila Mundaca se hizo cargo de comandar a Deportes Ovalle en 1996, siendo la primera mujer en ser presidenta de un club deportivo profesional en Chile, ya que en aquel momento el equipo estaba en Primera B.