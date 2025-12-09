Zelensky se reunió con León XIV en medio de tensiones por el plan de paz de Estados Unidos

El presidente ucraniano sostuvo su tercer encuentro con el pontífice mientras define su respuesta al plan de paz reducido a 20 puntos por Washington.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky sostuvo este martes un encuentro con el Papa León XIV en la residencia papal de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma, en un momento marcado por crecientes esfuerzos internacionales para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia.

El mandatario estuvo unos 40 minutos en el complejo pontificio para luego seguir con su agenda política en Italia.

De acuerdo con la oficina de prensa de la Santa Sede, el pontífice reiteró la necesidad de continuar el diálogo y expresó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera.

Durante la reunión, León XIV también abordó la situación de los prisioneros de guerra y la necesidad de garantizar el retorno de los niños ucranianos trasladados a territorio ruso. Esta cita constituye la tercera reunión entre ambos desde la elección del pontífice, tras las mantenidas el 18 de mayo y el 9 de julio, todas también en el Castel Gandolfo.

La escala en Italia se produjo después de que Zelensky sostuviera reuniones el lunes con líderes europeos en Londres y Bruselas. Más tarde este martes, tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una figura clave en el respaldo europeo a Kiev pese a las reservas de algunos sectores de su coalición, entre ellos el líder de Liga, partido político populista de derecha, Matteo Salvini.

Plan de paz de Estados Unidos: el antecedente que rodeó la reunión entre Zelensky y León XIV

El viaje ocurre mientras Ucrania evalúa el plan de paz presentado por Washington. Zelensky confirmó que la propuesta inicial, de 28 puntos, fue reducida a 20 tras las conversaciones del fin de semana.

“Vamos a trabajar esos 20 puntos. No estamos totalmente satisfechos con las propuestas de nuestros socios“, señaló el lunes en una conferencia de prensa virtual. Agregó que su gobierno hará “todo lo posible para transmitir nuestra posición a Estados Unidos”.

Las tensiones se concentran en los puntos relativos a territorios y garantías de seguridad. El presidente ucraniano fue categórico: “¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo… Y tampoco tenemos ningún derecho moral“. También subrayó que Kiev aún no recibe una respuesta clara sobre qué apoyo ofrecerían sus aliados si Rusia volviera a atacar.