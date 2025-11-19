Secciones
Fuera del foco europeo: Estados Unidos negociaría en secreto con Rusia por guerra con Ucrania

Garantías de seguridad para Europa y las relaciones de Washington con ambos países son parte de lo abordado en secreto.

Foto del editor Patricio Torres
Patricio Torres

Un conjunto de negociaciones en secreto entre Estados Unidos y Rusia estaría articulando un posible plan para poner fin a la guerra en Ucrania, según reveló Axios.

Las conversaciones no involucrarían directamente a Ucrania ni a sus aliados europeos, sino que se desarrollarían entre el representante especial de Trump para Rusia y Medio Oriente, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev.

El citado medio detalla que Witkoff tenía previsto reunirse en Estambul, Turquía, este miércoles 19 de noviembre de 2025 con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, con el objetivo de dar un impulso político a las negociaciones de paz. Sin embargo, el viaje fue pospuesto por ajustes en la agenda del propio Witkoff, considerado hombre de plena confianza del expresidente Trump.

Aun así, la interlocución no se ha detenido. Durante la semana, Witkoff sostuvo un encuentro en Miami con Rustem Umérov, jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y responsable de la delegación de Kiev en los contactos directos con Moscú realizados este año. La reunión, según diversas fuentes ucranianas, se habría centrado en revisar los avances alcanzados y preparar futuros intercambios.

Mientras tanto, Zelensky se encuentra en Ankara, donde tiene programada una reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Turquía ha actuado como anfitriona de varias de las citas más recientes entre negociadores ucranianos y rusos, manteniendo un rol clave como mediador regional.

Qué aborda el plan negociado en secreto entre Estados Unidos y Rusia

Fuentes oficiales estadounidenses y rusas indicaron además a Axios que el plan en discusión aborda aspectos sensibles: desde las garantías de seguridad para Europa hasta la redefinición de las relaciones de Washington con Moscú y Kiev. Se trata, por tanto, de un paquete diplomático de amplio alcance cuyo contenido aún no se ha hecho público.

Desde Moscú, las reacciones han sido escuetas. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, se limitó a señalar que “en este caso, no hay nada nuevo de lo que podamos informarles”, evitando confirmar o desmentir la existencia del plan.

