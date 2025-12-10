Bolsonaro podría salir antes de prisión: así es el proyecto que aprobó la Cámara y que rebajaría su condena

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que abre la puerta a una reducción sustancial de la condena del ex presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por golpismo.

La propuesta, que deberá ser evaluada por el Senado, podría rebajar la pena a poco más de dos años para el ex mandatario de 70 años, encarcelado desde finales de noviembre.

La votación en la Cámara baja concluyó con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención. El texto legislativo modifica elementos clave de la tipificación de los delitos relacionados con el intento de golpe de Estado y podría beneficiar tanto a Bolsonaro como a otros condenados por los ataques ocurridos tras las elecciones de 2022.

Entre los cambios centrales figura la imposibilidad de acumular condenas consideradas de naturaleza similar, lo que dejaría vigente únicamente la pena más grave. En este caso, se aplicaría la del delito de golpe de Estado, con un máximo de 12 años de prisión, en lugar de sumarse a los ocho años correspondientes a la otra acusación.

Además, el proyecto introduce la posibilidad de reducir hasta dos tercios las penas cuando los actos golpistas hayan sido cometidos por una “multitud”, como ocurrió en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Los diputados se debaten por la reducción a la condena a Bolsonaro

La reforma también revisa el sistema de progresión de régimen, permitiendo que los condenados pasen del régimen cerrado al semiabierto tras cumplir al menos una sexta parte de la pena —o una cuarta parte si hubo violencia—. Según el ponente del texto, el diputado Paulo Pereira da Silva, estos ajustes permitirían que Bolsonaro pudiera dejar el régimen cerrado en poco más de dos años.

La iniciativa generó fuertes tensiones políticas. Pereira defendió que la medida busca promover la “reconciliación” y corregir “excesos“, sin dejar de lado la “responsabilización“. Desde el Partido de los Trabajadores, Lindbergh Farias denunció que “esta cámara está abrazando el golpismo“.

El Partido Liberal había impulsado inicialmente una amnistía total, rechazada incluso por sectores de derecha. Finalmente, los diputados más radicales aceptaron “el texto posible”, asegurando que Bolsonaro respalda la propuesta.