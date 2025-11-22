Desde el 4 de agosto, Bolsonaro, de 70 años, se encontraba en arresto domiciliario por incumplir medidas cautelares asociadas al mismo caso.

La Policía Federal de Brasil detuvo este sábado al ex presidente Jair Bolsonaro, quien había sido sentenciado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado y permanecía bajo arresto domiciliario. Agentes llegaron hasta su domicilio, en Brasilia, donde efectuaron la detención y posteriormente trasladaron al ex mandatario a dependencias policiales.



De acuerdo con el medio Globo, la Corte Suprema ordenó su prisión preventiva con el fin de “garantizar el orden público”.



En un breve comunicado, la Policía Federal confirmó que había ejecutado en Brasilia la orden de detención preventiva emitida por el tribunal.

Detienen a Jair Bolsonaro: las razones de la justicia de Brasil para arrestar al ex presidente

La captura de Bolsonaro ocurre un día después de que su defensa solicitara al Supremo que el ex mandatario pudiera cumplir la condena de 27 años en régimen domiciliario por razones de salud.



El pasado 11 de septiembre, la Primera Sala del Supremo lo condenó por intentar “perpetuarse” en el poder con la ayuda de ex ministros y altos mandos militares, tras su derrota electoral de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde el 4 de agosto, Bolsonaro, de 70 años, se encontraba en arresto domiciliario por incumplir medidas cautelares asociadas al mismo caso.

Según la prensa local, esta nueva orden de prisión preventiva no corresponde al inicio formal de la ejecución de la pena, lo que estaba previsto para las próximas semanas, luego de que el tribunal rechazara los primeros recursos presentados por su defensa.

En paralelo, y dentro del mismo caso por intento de golpe, el Supremo también decretó el viernes la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, aliado cercano de Bolsonaro y condenado en el mismo proceso, luego de que presuntamente saliera del país de manera irregular rumbo a Estados Unidos.



Las investigaciones sostienen que el parlamentario habría abandonado Brasil en septiembre a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, para luego dirigirse de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa antes de viajar a Estados Unidos.