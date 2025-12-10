Fallas encadenadas y falta de coordinación: cómo escaparon los ladrones del Louvre según el Ministerio de Cultura de Francia

El Senado francés apunta a fallas “globales” en el sistema de seguridad del museo más visitado del mundo.

Una investigación ordenada por el Ministerio de Cultura de Francia reveló que los ladrones que sustrajeron las joyas de la corona del Museo del Louvre en octubre lograron escapar gracias a una cadena de errores evitables en el sistema de protección del museo.

El informe, presentado ante la Comisión de Cultura del Senado, detalla que solo una de las dos cámaras instaladas cerca del punto de ingreso funcionaba la mañana del 19 de octubre, cuando los intrusos accedieron al recinto.

En la sala de control, los agentes carecían de suficientes pantallas para monitorear las imágenes en tiempo real, lo que dificultó una reacción oportuna. A ello se sumó una descoordinación interna que llevó a que la policía fuese enviada inicialmente al lugar equivocado tras activarse la alarma. “Destaca una falla global tanto del museo como de su autoridad supervisora para abordar los problemas de seguridad“, afirmó el presidente de la comisión, Laurent Lafon.

Uno de los datos más contundentes del informe es que los ladrones abandonaron el área solo medio minuto antes de que llegaran las patrullas y los guardias privados. “Con solo 30 segundos de diferencia, los guardias de Securitas o los policías en un coche podrían haber impedido que los ladrones escaparan“, señaló el jefe de la investigación, Noel Corbin, quien añadió que un sistema de videovigilancia moderno, vidrio más resistente o una mejor coordinación habrían evitado la pérdida de las piezas, valoradas en aproximadamente 102 millones de dólares.

Los estudios previos que citó el Ministerio de Culturas por el robo en el Louvre

La pesquisa también reveló que vulnerabilidades similares habían sido advertidas en estudios previos, incluida una auditoría de 2019 de Van Cleef & Arpels, que identificó como punto débil el balcón junto al río, utilizado por los intrusos con una escalera extensible.

Corbin confirmó que la directora del museo, Laurence des Cars, desconocía este informe, solicitado por su antecesor. “Las recomendaciones no se aplicaron y nos habrían permitido evitar este robo“, lamentó.

La policía sostiene que los cuatro autores, que huyeron en motocicletas, fueron posteriormente detenidos. Las revelaciones incrementan la presión sobre Des Cars, mientras avanza otra investigación en la Cámara de Diputados. En paralelo, el personal del museo anunció una huelga para exigir mejoras ante la falta de personal y el creciente flujo de visitantes.