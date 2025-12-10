Zelensky se declara listo para convocar elecciones en Ucrania en plena guerra tras acusación de Trump

El mandatario estadounidense cuestionó que se hable de democracia cuando “hace mucho que no tienen elecciones”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró que está dispuesto a celebrar elecciones en Ucrania en un plazo de tres meses si el Parlamento y los socios internacionales dan su aprobación.

Sus declaraciones se produjeron después de que el mandatario estadounidense Donald Trump lo acusara de “aferrarse al poder“, lo que le provocó una visible molestia.

“Esta es una cuestión para el pueblo de Ucrania, no para personas de otros Estados, con todo el respeto a nuestros socios“, respondió con un tono desafiante, pese a querer mantener el trato diplomático.

A pesar del tono, Zelensky afirmó que explorará las opciones para organizar comicios próximamente. “Dado que hoy la pregunta la plantea el presidente de Estados Unidos, nuestros socios, responderé brevemente: miren, estoy listo para elecciones“, declaró el martes por la noche.

Añadió que solicitará apoyo internacional para garantizar la seguridad durante el proceso: “Estoy pidiendo a Estados Unidos, posiblemente junto a colegas europeos, que ayuden a asegurar las elecciones, y entonces en los próximos 60 a 90 días Ucrania estará lista para celebrarlas. Personalmente tengo la voluntad y la disposición“.

Las críticas a Zelensky por celebrar o no las elecciones en Ucrania

Las críticas de Trump surgieron en una entrevista con Politico, donde afirmó: “Hace mucho que no tienen elecciones. Hablan de una democracia, pero llega un punto en que ya no lo es“. Pese a sus dichos, la Constitución ucraniana prohíbe comicios en tiempos de guerra.

Por lo mismo, opositores de Zelensky reconocen que las condiciones actuales impiden un proceso seguro. “Solo causaría daño”, advirtió Serhiy Rakhmanin, diputado del opositor partido Holos. “Es el comandante en jefe y el país no tiene ese lujo. Solo ayudaría al enemigo“.

Zelensky señaló que los principales desafíos serían garantizar el voto de soldados, desplazados y ciudadanos bajo ocupación, así como definir cómo realizar elecciones legales bajo la ley marcial. “Espero propuestas de nuestros socios y de nuestros diputados, y estoy listo para ir a elecciones“, afirmó.

Sus declaraciones se produjeron cuando regresaba de una gira por Europa, en medio de crecientes presiones de Washington para avanzar hacia un acuerdo de paz. El mandatario dijo que Ucrania buscará organizar una reunión de alto nivel con Estados Unidos en las próximas dos semanas y aseguró que Kiev está dispuesto a un alto el fuego energético si Rusia acepta.