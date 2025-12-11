Pago con gift cards y limitación de vacaciones: los principales hitos de la reforma laboral de Javier Milei

Otro de los cambios radicales que introduce la reforma laboral de Javier Milei se refieren a la indemnización por despido.

El presidente Javier Milei presentó este jueves ante el Congreso de Argentina su proyecto de reforma laboral, que incorpora cambios radicales en temas como las indemnizaciones por despido, la duración de la jornada laboral, los salarios y las huelgas y protestas, entre otros.

De acuerdo con lo manifestado por algunos analistas trasandinos, entre las modificaciones destacan las impositivas, a través de las cuales la Casa Rosada busca crear mejores condiciones en el sector privado para la generación de empleo.

Al abordar la propuesta de reforma laboral de Javier Milei, el Ejecutivo argentino manifestó que espera que el proyecto se transforme en ley a comienzos de 2026.

Principales hitos de la reforma laboral de Javier Milei

Una de los cambios radicales que introduce la reforma laboral de Javier Milei se refiere a la indemnización por despido, en la que se reduce su base de cálculo, tras eliminar las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. En el caso de las pymes, se otorga la posibilidad de pagar dicha indemnización en cuotas.

Además, dichas indemnizaciones serán incompatlbles con acciones y/o reclamos por daños y perjuicios fundados en el Código Civil y Comercial.

Respecto de la jornada laboral, la propuesta abre la posibilidad que, a través de acuerdos individuales o por empresa, esta pueda extenderse hasta 12 horas diarias, siempre que se respete el descanso de 12 horas.

En cuanto a los salarios, el proyecto establece la opción de que se paguen en pesos o moneda extranjera, y hasta una parte en gift cards. También incorpora el concepto de salario dinámico, que incluye pagos por “mérito personal”. Pero también precisa que dichas remuneraciones deberán pagarse únicamente mediante la acreditación en una cuenta bancaria habilitada por el Banco Central.

Otra de las modificaciones se vincula a las contribuciones obligatorias que pagan las empresas trasandinas por concepto de jubilaciones y obras sociales, y que pueden representar hasta un 25% del sueldo bruto.

De igual forma, en la propuesta se establece que las asambleas convocadas por los dirigentes sindicales en los establecimientos “requerirán autorización previa del empleador” sobre el horario, su duración y el lugar en que se llevará a cabo. A la vez, los trabajadores no recibirán salarios “durante el tiempo que dure la asamblea”.

Sobre los paros y huelgas, la reforma mantiene el derecho a realizarlas, pero endurece los requisitos para declararlas e incorpora límites para ejercerlas, a la vez que define cuándo ocurren “abusos” de ese derecho, así como exigir que la empresa mantenga un funcionamiento básico, algo que antes solo se aplicaba a sectores como salud, transporte y energía. De igual forma, penaliza los bloqueos a plantas, fábricas u oficinas.

Al abordar el tema de las vacaciones, la iniciativa establece la opción de que las partes convengan su fraccionamiento por un monto de 7 días.

Además, indica que el período de las vacaciones las define el empleador, con 45 días de antelación, mientras que solo se podrán tomar en verano una vez cada tres años.

Por otra parte, en la reforma laboral se extiende a seis meses el período de prueba para las empleadas de casas particulares, y cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin que se genere derecho a indemnización alguna.

La iniciativa también aborda el vínculo entre plataformas como Uber y Rappi y sus “prestadores independientes”, ya que por una parte garantiza que puedan trabajar en los horarios que deseen, mientras que por otra no obliga a las empresas a que provean a los trabajadores los elementos de seguridad, ni a que se hagan cargo del mantenimiento del vehículo o que les paguen en caso de accidentes que les impida trabajar.