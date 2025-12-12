FOTOS – Las nuevas imágenes de Jeffrey Epstein con Trump, Clinton, Woody Allen y Bill Gates

Las fotos forman parte de alrededor de 95 mil imágenes obtenidas de la propiedad del condenado por delitos sexuales que se suicidó en la cárcel.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este viernes nuevas imágenes de la propiedad de Jeffrey Epstein, en las que el pedófilo aparece junto a reconocidas personalidades, como el presidente Donald Trump, el ex presidente Bill Clinton, el magnate Bill Gates, el político Steve Bannon y el ahora ex príncipe Andrés, del Reino Unido.

De acuerdo con lo revelado por los miembros del comité, las fotos forman parte de alrededor de 95 mil imágenes obtenidas de la propiedad del condenado por delitos sexuales que se suicidó en la cárcel.

“Estas imágenes inquietantes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo”, dijeron los demócratas.

Entre las imágenes hay una del presidente Donald Trump junto a un grupo de seis mujeres, cuyos rostros fueron tapados, sin que se explicara por qué se tomó esa medida.

Algunas imágenes de Jeffrey Epstein ya eran conocidas

Los medios internacionales informaron que algunas de las fotos que revelaron los demócratas del Comité de Supervisión ya habían circulado con anterioridad de manera pública.

Sin embargo, entre las últimas imágenes rescatadas de la propiedad de Jeffrey Epstein reveladas llamó especialmente la atención una de un tazón que contenía condones con una caricatura de Donald Trump en el envoltorio.

Por su parte, los republicanos del mismo comité acusaron a los demócratas de buscar titulares a través de la publicación de fotos censuradas y elegidas de manera selectiva.

El Departamento de Justicia tiene hasta finales de la próxima semana para cumplir con la legislación aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Trump para publicar muchos de los documentos vinculados a Epstein.

Dicha legislación permite eliminar información sobre las víctimas de Epstein debido a investigaciones federales que permanecen activas, pero el departamento no puede retener información por motivos de “vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política“, detallaron los medios.