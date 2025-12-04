FOTOS y VIDEOS – Cómo es la isla privada donde cometió sus crímenes el pederasta Jeffrey Epstein

“Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla”, dijo el demócrata Robert García, integrante del comité que investiga el caso.

Una serie de fotos y videos de la isla privada en la que el pederasta Jeffrey Epstein cometió sus abusos, fueron publicadas este miércoles por demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El lugar corresponde al epicentro de los actos por los que se detuvo en su momento al magnate y se sitúan en las Islas Vírgenes estadounidenses.

De acuerdo con lo observado en los registros gráficos y audiovisuales, se trata de dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared.

Una de las fotos muestra un teléfono fijo que mantiene guardados varios contactos en la marcación rápida, en la que aparecen los nombres de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry.

Qué dijeron los demócratas sobre la isla privada de Jeffrey Epstein

“Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein“, manifestó el demócrata Robert García, integrante del Comité de Supervisión que está a cargo de la investigación del caso.

Según reportó la prensa estadounidense, dicho comité también recibió documentos vinculados con el pederasta de parte de J.P. Morgan y Deutsche Bank, los cuales hará públicos luego de revisarlos.

El Comité de Supervisión pidió el pasado 18 de noviembre a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses documentos, comunicaciones e información relacionados con investigaciones sobre Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019, así como de Ghislaine Maxwell, cómplice y pareja del magnate, la que actualmente cumple condena en una cárcel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hace décadas tuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso en un principio a la publicación de los archivos, argumentando que era una estrategia de los demócratas para dañar su imagen, pero luego respaldó la ley para obligar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del caso.