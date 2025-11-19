Congreso de Estados Unidos aprueba publicación de nuevos archivos Epstein: lo que sigue en el proceso

Durante la noche del martes 18 de noviembre, el Congreso de Estados Unidos aprobó la legislación que obliga a la publicación de los archivos federales relacionados al caso de Jeffrey Epstein, el empresario y delincuente sexual convicto fallecido en 2019. La votación fue 427 en contra y uno a favor del proyecto en la Cámara de Representantes, para luego ser aprobado en el Senado por unanimidad.

Tras convertirse en ley, la legislación obligaría al Departamento de Justicia a publicar los documentos previamente retenidos relacionados a Epstein y su asociada Ghislaine Maxwell. Según rescata el Wall Street Journal, la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein ordenaría a la fiscal general Pam Bondi que ponga a disposición del público los archivos en un plazo de 30 días desde su promulgación.

El proyecto de ley del Congreso exige la divulgación sistemática de archivos de Epstein del Departamento de Justicia, lo que considera registros de vuelo, memorandos internos, comunicaciones personales, metadatos, acuerdos de inmunidad, entre otros. Además, el material debe ser consultable y descargable por completo.

No obstante, la iniciativa permite la censura de información que identifique a las víctimas, así como de todo documento que exhiba abuso sexual infantil. Dentro de los 15 días posteriores a la publicación, según detallan medios locales, se requerirá un informe adicional al Congreso que detalle lo censurado. Además, la ley obliga a la cartera de Justicia a justificar sus censuras ante la misma institución.

Los archivos de Epstein aprobados por el Congreso pasarán por Trump

Aunque Donald Trump tildó la iniciativa de un “engaño” y la vinculó a una jugada política demócrata, lo cierto es que finalmente cambió de parecer y afirmó que firmaría el proyecto si llegaba a su escritorio.

Los defensores de la ley buscan la publicación de los memorandos de las entrevistas del FBI en la causa federal contra Epstein, protegidos parcialmente por la normativa. Sin embargo, la posibilidad de que otros nombres salgan a la luz ha provocado reparos, temerosos de dañar reputaciones en un caso que ya ha revelado documentos previos sin mayores avances.