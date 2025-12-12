Qué es Grey Bull Rescue, el grupo que ayudó a María Corina Machado a escapar de Venezuela

El creador de Grey Bull Rescue dijo que el operativo era muy complejo debido a que todos conocían la cara de María Corina Machado.

La llegada de la líder opositora venezolana María Corina Machado a Oslo, la madrugada del jueves, no solo conllevó una larga travesía de 48 horas, sino que implicó una amplia logística que estuvo a cargo de la Fundación Grey Bull Rescue, una organización creada por un veterano de guerra estadounidense que se especializa en este tipo de operativos.

Según informó el Wall Street Journal, la salida de Machado desde Venezuela se inició la tarde del lunes e incluyó el uso de una peluca y un disfraz para salir de Caracas con destino a un pueblo pesquero, donde abordó una lancha que la trasladó a la isla de Curazao, ubicada a 65 kilómetros de la costa venezolana. Desde allí voló a Estados Unidos y luego a Noruega, donde se reunió con su hija, Ana Corina Sosa.

Pero la travesía que realizó María Corina Machado requirió la detallada planificación y logística que asumió el grupo Grey Bull Rescue, que fundó en 2021 Bryan Stern, con el propósito de realizar misiones de evacuación privadas desde lugares afectados por conflictos armados.

Grey Bull Rescue y el escape de María Corina Machado

En diálogo con el mismo medio estadounidense, Stern contó que la empresa está integrada por ex veteranos de operaciones especiales e inteligencia, y que su primera misión se enmarcó en la fallida evacuación de ciudadanos estadounidenses desde Kabul, Afganistán, cuando cayó en manos de los talibanes, en 2021.

Respecto de la operación para sacar a María Corina Machado desde Venezuela, indicó que desde hace un tiempo el equipo de Grey Bull Rescue se había posicionado en el país sudamericano para ofrecer su colaboración a ciudadanos estadounidenses en caso de que Donald Trump ordenara una acción militar en territorio venezolano.

Reveló que la misión se denominó Operación Dinamita Dorada, en una referencia al Premio Nobel de la Paz y a su fundador, Alfred Nobel, el químico sueco que inventó la dinamita.

Dijo que en ese marco se planearon al menos nueve escenarios posibles, desde rescates aéreos o en helicóptero hasta sacarla por Guyana o Colombia, y reconoció que el operativo era muy complejo debido a que todos ubicaban la cara de María Corina Machado. “Mover a María es como mover a Hillary Clinton”, apuntó.

Aseguró a la vez que la operación fue financiada por donantes privados, sin fondos del gobierno de Donald Trump, aunque admitió que mantuvo un contacto constante con altos funcionarios militares estadounidenses antes y durante el rescate de María Corina Machado. También aseguró que nadie en el gobierno o las fuerzas armadas venezolanas colaboró.

También relató que fue él mismo quien recibió a la opositora venezolana cuando pasó de la lancha a la embarcación que la esperaba para llevarla a Curazao. “Hola, mi nombre es Bryan Stern, un placer conocerte“, le dijo a Machado, pensando que su acento estadounidense la tranquilizaría.