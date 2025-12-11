La travesía de la opositora a Maduro: cómo María Corina Machado logró salir de Venezuela para llegar a Oslo

48 horas de viaje secreto, una peluca, un disfraz y dos acompañantes marcaron el periplo que contó con apoyo de Estados Unidos.

María Corina Machado, líder opositora del régimen de Nicolás Maduro, realizó un viaje secreto repleto de obstáculos para poder arribar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz.

Aunque finalmente el galardón fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa, la travesía en la que se embarcó estuvo marcada por el “ayuda del gobierno de Estados Unidos”, según ella misma explicó.

La huida desde Venezuela comenzó el lunes por la tarde con una peluca y un disfraz, según recabó el Wall Street Journal, lo que pone en evidencia los riesgos que enfrentan los dirigentes opositores bajo el régimen de Nicolás Maduro. Ahí, comenzó a trasladarse desde el suburbio en Caracas donde llevaba escondida un año hasta un pueblo pesquero costero, donde una lancha la esperaba.

Funcionarios estadounidenses, por su parte, confirmaron que la operación fue planificada cuidadosamente para evitar algún tipo de filtración que pudiera poner en peligro a Machado. A lo largo de diez horas, la dirigente y dos personas que la ayudaron a escapar atravesaron diez puestos de control militares para evitar ser capturados.

Finalmente, la opositora abandonó Venezuela por vía marítima rumbo a Curazao, una isla ubicada a 65 kilómetros de la costa venezolana. No obstante, su periplo estaba lejos de terminar. Mientras se dirigía a la isla en una lancha de pesca de madera, dos aviones F18 de la Armada estadounidense sobrevolaron el Golfo de Venezuela para asegurar la ruta.

La ruta de Machado hacia Oslo

Luego de una navegación agitada que demoró un poco más el viaje, Machado arribó con sus dos compañeros a Curazao en la tarde del martes. Con casi 24 horas de viaje, la opositora decidió descansar durante la noche para luego abordar la mañana del miércoles un avión privado Legacy 600, matriculado en México y operado por JetVip Business Aviation, que venía desde Miami según indicó el citado medio.

En aquel momento la dirigente ya sabía que no llegaría a la entrega del Nobel de la Paz, lo que notificó al Instituto Nobel. Así, el miércoles en la mañana Machado voló hasta Bango, Maine (Estados Unidos), donde tuvo que realizar una escala técnica de unas cinco horas.

Finalmente, la última etapa de la odisea fue un vuelo de más de seis horas hasta el aeropuerto de Oslo Gardermoen, finalizando un trayecto de casi 9.000 kilómetros. Sin embargo, en el horizonte asoma otra odisea, con Machado asegurando que volverá a Venezuela, reservándose el cuándo y cómo lo hará.