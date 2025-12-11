VIDEO – María Corina Machado adelanta visita tras cita con Magdalena Piñera: “Nos vemos en Chile”

La premio Nobel le envió un saludo a la viuda de Sebastián Piñera: “Un beso gigante, Cecilia. No sabes lo que me hubiera encantado abrazarte aquí, pero te mando un abrazo con tu niña”.

La líder de la oposición de Venezuela y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, dejó entrever la posibilidad de viajar en una fecha próxima a Chile, durante el encuentro que mantuvo este jueves en Oslo con Magdalena Piñera, la hija del fallecido ex presidente Sebastián Piñera.

Machado llegó a la capital de Noruega en las primeras horas de esta jornada, luego de que su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre.

Al referirse al premio que se le otorgó, la opositora al régimen de Nicolás Maduro lo consideró “un reconocimiento al pueblo venezolano”, y se calificó como “solo una entre millones que forman parte de un movimiento por la democracia”.

El encuentro entre Magdalena Piñera y María Corina Machado

Magdalena Piñera acudió a la ceremonia en Oslo tras ser invitada por la propia María Corina Machado y, una vez terminada la actividad, ambas sostuvieron un encuentro en el que se abrazaron y la líder venezolana le dijo que “tu papá está con nosotros”.

Machado le preguntó a Magdalena por su madre, Cecilia Morel, ante lo cual la hija del ex mandatario le explicó que “no pudo venir porque estaba con dolor de espalda“.

Después, la premio Nobel le envió un saludo a la viuda de Sebastián Piñera: “Un beso gigante, Cecilia. No sabes lo que me hubiera encantado abrazarte aquí, pero te mando un abrazo con tu niña“.

A continuación, le dijo que “yo sé que pronto nos veremos en Chile“, ante lo cual Magdalena Piñera manifestó que “los estamos invitando a Chile cuando tú quieras (…) para que puedas ir, porque estamos haciendo muchas cosas en el nombre de la democracia y la libertad con mi padre“.

“Yo lo sé. Y tu papá nos está acompañando… tu papá está con nosotros“, concluyó Marina Corina Machado.