Fueron sancionados por Estados Unidos: quiénes son los “narcosobrinos” de Nicolás Maduro

Según Marco Rubio, todos ellos fueron sancionados por sus “actividades ilícitas que perjudican a los estadounidenses y desestabilizan a toda la región”.

Estados Unidos anunció una nueva serie de sanciones, las cuales incluyeron a los denominados narcosobrinos de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela.

Se trata de Franqui Flores y Efraín Campo Flores, además de Carlos Erik Malpica Flores. Los dos primeros son sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, y ya cuentan con una condena previa por tráfico de drogas.

Fue en 2015 cuando fueron arrestados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Puerto Príncipe, Haití. En ese entonces, intentaban transportar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.

Tras un extenso juicio, los narcosobrinos de Nicolás Maduro fueron sentenciados a 216 meses (18 años) de prisión y una multa de 50.000 dólares por el delito de tráfico de drogas.

Sin embargo, solo unos años más tarde, en 2022 bajo el mandato de Joe Biden, se les otorgó la libertad como parte de un canje realizado con el dictador venezolano por dos estadounidenses detenidos en el país caribeño.

En cuanto a Carlos Malpica Flores, se presume que fue tesorero nacional y vicepresidente de la petrolera estatal venezolana (PDVSA).

Todos ellos fueron incluidos en las más recientes sanciones de Estados Unidos. “Gracias al liderazgo de Trump, Estados Unidos está responsabilizando a los narcosobrinos de Maduro y el Tesoro los está sancionando por sus actividades ilícitas que perjudican a los estadounidenses y desestabilizan toda nuestra región“, declaró en su cuenta en X el jefe de la diplomacia de EE.UU., Marco Rubio.