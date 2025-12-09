Trump asegura que Maduro “tiene los días contados” en Venezuela y no descarta operaciones en otros países

El mandatario acusó a Colombia y México de ser “aún más responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que el dictador Nicolás Maduro tiene “los días contados”.

Así lo aseguró en una entrevista con Politico, publicada este martes, donde el mandatario abordó su despliegue militar en el Caribe junto con la posibilidad de extender sus operaciones a otras regiones, una medida que no descartó en el futuro.

En el diálogo, Trump lanzó un nuevo ultimátum en contra del líder del régimen, en medio de la agresiva campaña de Washington contra Caracas en las aguas del Caribe y las denuncias desde Venezuela por considerar que el objetivo de Estados Unidos es forzar un cambio de régimen. “Sus días están contados“, afirmó el republicano sobre Maduro.

Pese a que el mandatario se negó a entregar mayores detalles respecto a las acciones o el plan que tendría preparado para sacar a Maduro del poder, dio su respaldo tácito a la opción. Si bien fue cauto respecto a su estrategia militar, tampoco descartó el envío de tropas.

“No quiero ni descartar ni aprobar nada. No hablo de eso“, puntualizó Trump.

Trump no descarta operaciones en México y Colombia

De la misma manera, Trump se refirió a la posibilidad de emprender ataques contra países como Colombia y México, luego de su fuerte campaña en las aguas del Caribe, argumentando que los considera “aún más responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos“.

Bajo ese paradigma, el mandatario estadounidense contestó de manera directa la pregunta sobre la opción de nuevos ataques: “Sí, seguro. Claro que lo haría“.

No es primera vez que Trump abre la puerta a dicha posibilidad. Tres semanas atrás, durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca realizó una advertencia: “¿Lanzaría ataques contra México para detener el narcotráfico? No tengo problema“. En la misma oportunidad, aseguró que estaría “orgulloso” de bombardear fábricas de cocaína en Colombia.

Estados Unidos ha hundido más de una veintena de lanchas y ha asesinado al menos a 80 personas desde el inicio de su campaña militar lanzada en el Caribe el pasado 2 de septiembre, en acciones que han sido cuestionadas como ejecuciones extrajudiciales.