Chile es uno de los países latinoamericanos con menores deportados de Estados Unidos: 224 en 10 meses

Con vías legales más estables que otros grupos de migrantes, los chilenos solo superan a Costa Rica en el listado reducido de deportados.

Según una investigación realizada por CNN, entre enero y octubre de 2025, al menos 200.000 latinoamericanos han sido deportados por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, donde Chile aparece como uno de los países que menos registra. Según el citado medio, 224 fue la cifra que registró nuestro país, solo por encima de Costa Rica.

Los datos, no obstante, no contaron con las cifras de Argentina, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Panamá y Nicaragua, quienes no entregaron datos oficiales a la cadena estadounidense. Esta falta indica que la cantidad de deportados podría ser aún mayor. El listo, en tanto, es liderado por México (111.000), Guatemala (32.000) y Honduras (27.000). Sobre países sudamericanos, Venezuela es el que lidera con 15.000, además de adjudicarse el cuarto puesto.

Una de las grandes explicaciones que da cuenta el medio respecto al bajo nivel de Chile corresponde a que se trata de una de las comunidades latinoamericanas más pequeñas en el país con 227.000 nacionales, de acuerdo al Censo de 2024 en Estados Unidos. Esto se hace patente cuando se compara con las de Colombia, Ecuador y Venezuela, donde cada una supera el millón de personas.

Realización y elaboración: CNN.

La explicación sobre el menor número de deportados de Chile en Estados Unidos

De acuerdo a investigaciones realizadas en el país norteamericano, la mayoría de los migrantes chilenos que llegan a Estados Unidos desde el retorno a la democracia suelen ser personas de clase media o media-alta en búsqueda de mejores oportunidades económicas, una educación superior u otro motivo relacionado con negocios. Esto les permite tener vías legales más estables que otros grupos.

No obstante, la promesa de “deportación masiva” de Trump desde su regreso a la Casa Blanca podría afectar fuertemente el número de chilenos deportados. De acuerdo al informe del servicio de inmigración de Estados Unidos, en el año fiscal 2024 —que va desde el 1 de octubre de 2023 al 30 de octubre de 2024— 342 chilenos en total fueron expulsados, una cifra que, de acuerdo a la tendencia de la investigación de CNN, en el año fiscal 2025 podría verse ampliamente superada.