De qué países son los inmigrantes a los que EEUU ordenó irse desde enero: puso fin a programas de reunificación familiar

El gobierno de Donald Trump confirmó que decidió poner fin a los programas de reunificación familiar para siete países de América Latina, a la vez que ordenó a los inmigrantes de esas nacionalidades que abandonen Estados Unidos (EEUU) desde enero próximo.

La medida fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) norteamericano, el que precisó que aquellos inmigrantes que en la actualidad están amparados por el Family Reunification Parole (FRP) tendrán que dejar el país a mediados de enero, salvo que tengan a su disposición otra alternativa legal que les permita permanecer en suelo norteamericano.

Al explicar su decisión, el DHS dijo que los programas de reunificación familiar han sido utilizados de manera indebida, pues permitió que personas eludieran el proceso migratorio tradicional.

En esa línea, la administración estadounidense sostuvo que con la medida busca reducir riesgos de fraude y abuso, además de priorizar la seguridad nacional y pública.

De qué países son los inmigrantes a los que EEUU ordenó irse

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, los países que ya no podrán hacer uso de los programas de reunificación familiar son:

Colombia

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

El DHS precisó que, si el beneficio del programa de un inmigrante no venció al 14 de enero, este terminará automáticamente en esa fecha, a menos que la persona tenga una solicitud de residencia permanente presentada antes del 15 de diciembre de 2025.

Si la solicitud de residencia es rechazada, el beneficio será revocado de manera inmediata, por lo que el inmigrante será obligado a salir del país sin demora.

Además, la administración de Donald Trump precisó que ofrecerá incentivos a quienes cumplan con la salida voluntaria, incluyendo asistencia financiera, ayuda con documentos de viaje y la exoneración de multas civiles.