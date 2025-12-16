Pese a protesta diplomática de Chile: Petro volvió a calificar de “nazi” a Kast

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este martes sus duros cuestionamientos contra el presidente electo José Antonio Kast, a quien volvió a calificar de “nazi”, pese a la nota de protesta formal presentada por el Gobierno chileno debido a lo que calificó como declaraciones “inaceptables” del mandatario colombiano.

A través de su cuenta de X, Petro sostuvo que el resultado electoral en el país no representa un triunfo de la derecha tradicional: “Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios“.

El mandatario, identificado políticamente con la izquierda regional y considerado un aliado del presidente Gabriel Boric, profundizó sus críticas al afirmar que el uso del miedo sería una herramienta central de quienes, según él, comparten la visión política de Kast. “Su instrumento no es solo el miedo, por eso colocan bombas ellos mismos y los narcotraficantes les ayudan“, señaló.

Añadió además que “es miedo su método político pero también la mentira. Aprendieron de (Joseph) Goebbels a mentir permanentemente para que la sociedad les crea“, en alusión al ministro de propaganda del régimen de Adolf Hitler.

Los dichos que llevaron a Petro a calificar a Kast de “nazi”

Las declaraciones se produjeron un día después de que el Ejecutivo chileno informara que entregó una nota de protesta al embajador de Colombia en Santiago. El Gobierno calificó los dichos de Petro como una “falta de respeto” y una “intromisión impropia en asuntos de política interna“, subrayando que no solo afectan al presidente electo, sino también “a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.

Tras el triunfo de Kast el domingo, Petro advirtió que en América Latina “vienen los vientos de la muerte” y llamó a los países de la antigua Gran Colombia a “resistir con la espada de Bolívar en alto”. En otra publicación afirmó que “el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano“, aludiendo al pasado del padre del presidente electo chileno.