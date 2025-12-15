Los dichos de Petro contra Kast por los que diputados de oposición exigen a Cancillería una nota de protesta

El presidente de Colombia rechazó el triunfo de Kast en Chile en segunda vuelta con duras descalificaciones, lo que despertó la molestia de parlamentarios de oposición.

Este lunes, diputados de oposición exigieron a Cancillería que se refiera a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien rechazó el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales 2025.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano sostuvo que “por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”.

A lo que agregó: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”.

Diputados de oposición exigen a Cancillería que se pronuncie sobre dichos de Petro sobre Kast

Bajo este contexto, el diputado e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Diego Schalper (RN), dijo a Emol que “el Gobierno no puede permanecer impávido. Espero que el Gobierno plantee una nota de protesta frente a la autoridad colombiana. Hay que exigirle al señor Petro que respete la democracia chilena“.

Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto al diputado Jorge Alessandri, exigieron al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, entregar una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen.

“Es fundamental que nuestro país se haga respetar frente a este tipo de afirmaciones y para ello, el Gobierno -a través de la Cancillería-, no puede actuar con ambigüedad, sino que debe manifestar de forma clara la molestia por lo ocurrido”, expresaron.

En esa línea, añadieron: “La amistad o cercanía ideológica que el presidente Boric pueda tener con Petro no debe, bajo ningún motivo, servir de excusa para relativizar este tipo de intromisión ni las faltas de respeto hacia los ciudadanos”.

La diputada Catalina del Real (Republicano) expuso que “las palabras del presidente colombiano no solo son imprudentes, sino que también alimentan tensiones innecesarias en la región. Chile debe actuar con firmeza para proteger su autonomía”.

En tanto, el parlamentario Stephan Schubert (Republicano) manifestó que “la intervención del Presidente Petro en nuestros asuntos internos es inaceptable. Chile es un país soberano y tiene el derecho de decidir su rumbo político“.