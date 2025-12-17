Todos los cargos que le imputaron al autor de masacre en Australia

La policía de Australia imputó este miércoles al presunto autor del tiroteo ocurrido en Bondi Beach, Naveed Akram, por terrorismo, 15 cargos de asesinato y una serie de delitos adicionales, tras un ataque que dejó 15 personas muertas y decenas de heridos. El episodio es considerado uno de los más letales registrados en el país en las últimas décadas, según confirmaron las autoridades.

En un comunicado oficial, la policía del estado de Nueva Gales del Sur señaló que “la policía alegará ante el tribunal que el hombre incurrió en una conducta que causó la muerte, lesiones graves y puso en peligro la vida para promover una causa religiosa y generar miedo en la comunidad“.

Las autoridades añadieron que “las primeras indicaciones apuntan a un ataque terrorista inspirado por ISIS, una organización terrorista incluida en la lista de Australia“.

De acuerdo con la investigación, el ataque se produjo el domingo por la noche durante un festival judío realizado en la emblemática playa de Bondi, en Sídney. Naveed y su padre, Sajid Akram, habrían abierto fuego contra los asistentes. Entre las víctimas fatales se encuentran una niña de 10 años, dos sobrevivientes del Holocausto y un matrimonio que murió tras intentar detener el ataque, detalló la policía.

Durante el operativo, Naveed Akram resultó gravemente herido por disparos policiales y permaneció en coma hasta la noche del martes, según informaron medios locales. Su padre murió en un enfrentamiento armado con efectivos de seguridad.

Los otros cargos contra el autor de ataque en Australia

Además de los cargos por terrorismo y asesinato, la fiscalía imputó a Naveed Akram por 40 cargos de causar lesiones corporales graves con intención de matar y por la exhibición pública de símbolos de una organización terrorista prohibida.

En allanamientos posteriores, los agentes hallaron dos banderas artesanales del Estado Islámico dentro de un vehículo registrado a nombre del acusado y estacionado cerca de la playa.

Akram permanece hospitalizado y comparecerá ante la Justicia por videoconferencia, mientras la investigación continúa para determinar eventuales apoyos o contactos y reconstruir la planificación del ataque.