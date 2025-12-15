Héroe de Australia: podría perder un brazo y campaña reúne un millón de dólares en un día

En pocas horas, más de 18.000 personas aportaron a la cuenta que se abrió para la campaña con la que se busca ayudar a Ahmed al Ahmed.

Ahmed al Ahmed, el hombre que logró desarmar a uno de los tiradores y evitar una masacre mayor en la playa Bondi de Australia, recibió este lunes la visita del primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien lo calificó como “un héroe de la vida real”.

“No hay duda de que se habrían perdido más vidas si no fuera por el coraje desinteresado de Ahmed“, le dijo la autoridad a los medios al salir del hospital.

El abogado de Ahmed, Sam Issa, confirmó que su cliente “no lamenta lo que hizo. Dijo que lo haría de nuevo. Pero el dolor ha comenzado a afectarlo“.

A la vez, el profesional admitió que la condición de salud del hombre es grave. “No está bien en absoluto. Está acribillado a balazos. Nuestro héroe está luchando“, manifestó.

Dijo a la vez que existe temor de que Ahmed pierda su brazo izquierdo, en el que sufrió cinco heridas de bala, además de otra que aún tiene alojada en su omóplato.

Campaña para el héroe de Australia reúne un millón de dólares

Por otra parte, la prensa de Australia confirmó que tras lo ocurrido se inició una campaña a través de GoFundMe para ayudar al héroe.

De acuerdo con lo informado por los medios, en pocas horas más de 18.000 personas aportaron a la cuenta, entre ellos el empresario estadounidense William Ackman, quien donó 100.000 dólares australianos.

En menos de un día, la campaña recaudó más de 1 millón de dólares australianos, equivalentes a poco más de 665 mil dólares estadounidenses.

Al referirse a lo ocurrido en Australia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valoró que “una persona muy, muy valiente atacó frontalmente a uno de los tiradores. Salvó muchas vidas. Tengo un gran respeto por el hombre que hizo eso“, manifestó.