Adiós a política de hijo único: China cobrará IVA en los preservativos tras 30 años

China vuelve a situarse en el centro del debate público tras anunciar que, por primera vez en más de 30 años, los anticonceptivos, como los preservativos, dejarán de estar exentos de impuestos. A partir del 1 de enero de 2026, este tipo de productos pasarán a pagar el IVA general del 13%, una decisión que ya es conocida popularmente como el “impuesto a los preservativos”.

La medida se inscribe en el profundo viraje demográfico impulsado por Beijing. Después de décadas de control estricto de la natalidad bajo la política del hijo único, el Gobierno intenta ahora revertir el envejecimiento acelerado de la población y la caída sostenida de la tasa de fecundidad.

Sin embargo, especialistas advierten que el encarecimiento de los anticonceptivos podría tener efectos indeseados, como un aumento de los embarazos no planificados y de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

La política del hijo único, aplicada desde alrededor de 1980 hasta 2015 por el gobernante Partido Comunista, se implementó con multas severas y otras sanciones, e incluso con abortos forzados en algunos casos. A niños nacidos fuera del límite permitido se les negó el número de identificación, lo que en la práctica los dejó sin ciudadanía.

En 2015, el Gobierno permitió dos hijos por familia y, en 2021, elevó el límite a tres. Durante todo ese periodo, la anticoncepción fue promovida activamente y se mantuvo como un servicio de fácil acceso, en muchos casos gratuito.

Las cifras que llevaron a aplicar cambios en las políticas de preservativos en China

Pese a estos cambios, los nacimientos continúan a la baja. En 2024 se registraron 9,5 millones de bebés, cerca de un tercio menos que los 14,7 millones de 2019, según la Oficina Nacional de Estadística. Esto ocurrió incluso en un año con una natalidad inusualmente alta, impulsada por la preferencia cultural de tener hijos en el Año del Dragón.

“El efecto del impuesto en fomentar una mayor fecundidad será muy limitado. Para las parejas que no quieren hijos o no quieren más hijos, un impuesto del 13% a los anticonceptivos difícilmente influirá en sus decisiones reproductivas, sobre todo si se compara con los costes muy superiores de criar a un hijo”, dijo a Qian Cai, director del Grupo de Investigación Demográfica de la Universidad de Virginia, en diálogo con Euronews.

Entre otras críticas se encuentra la propagación de ITS, las cuales han ido en aumento, con más de 100.000 casos de gonorrea y 670.000 de sífilis en 2024. Además cerca de 1,4 millones de personas viven con VIH y sida, especialmente entre la población de mayor edad.