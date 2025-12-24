Ha pasado por cuatro cárceles: el caso de la chilena detenida en EEUU tras caducar su visa

La mujer viajó a Estados Unidos junto a una amiga para pasar sus vacaciones y decidieron permanecer en ese país, pese a que sabían que estarían de manera irregular.

Como Pamela Venegas, de 28 años, fue identificada la chilena detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EEUU, acusada de permanecer en situación irregular en ese país, tras caducar su Visa Waiver.

De profesión educadora diferencial, la mujer viajó a Estados Unidos junto a una amiga para pasar un mes de vacaciones, aunque luego optaron por permanecer en territorio norteamericano durante los tres meses que autoriza el permiso.

No obstante, transcurrido ese tiempo, ambas decidieron permanecer en suelo estadounidense, pese a que sabían que estarían de manera irregular.

La captura de las dos mujeres ocurrió hace unas semanas, cuando agentes del ICE las fiscalizaron mientras se dirigían a una discoteca.

La chilena detenida ha pasado por cuatro cárceles de EEUU

De acuerdo con lo revelado por la madre de la ciudadana chilena, luego de ser detenida, su hija pasó por cárceles de Florida, Arizona, Texas y, en la actualidad, permanecería en una prisión de Luisiana.

Sin embargo, Pamela Machuca admitió que en la actualidad no tiene certeza del lugar exacto en que se mantiene detenida.

“Es muy complejo, porque nadie te da información. Tú no sabes a qué puerta recurrir para que te puedan ayudar y orientar. Yo le puedo pagar el pasaje de regreso a mi hija, ¿por qué no me dan esa opción?“, planteó la mujer.

Desde la Cancillería se le dijo a Emol que están “en contacto con la familia de la connacional y a disposición de colaborar en lo que se requiera en materia consular. En ese sentido, se ha solicitado al Consulado de Chile en Los Ángeles que realice gestiones al respecto“.

“Cabe recordar que los consulados, tanto en Estados Unidos como en cualquier país, están impedidos de intervenir en los procesos migratorios”, concluyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.