Los planes de Japón con presupuesto récord para Defensa en 2026 y en qué se relaciona el conflicto con China

El aumento de tensiones entre el país nipón y China, debido a las presiones sobre Taiwán, eleva el gasto a más de 120 billones de yenes.

El Gobierno de Japón aprobó el borrador de las cuentas iniciales para el año fiscal 2026, que contemplan un gasto total récord de 122,3 billones de yenes (unos 660.000 millones de euros). El elemento más significativo del proyecto es el aumento histórico del gasto en Defensa, que superará por primera vez los nueve billones de yenes, en un contexto marcado por tensiones de seguridad en Asia Oriental–

La cifra responde al compromiso de la primera ministra Sanae Takaichi con Estados Unidos de reforzar las capacidades militares japonesas. Según el diario económico Nikkei, parte relevante de los recursos se destinará a la compra de drones y misiles de largo alcance, con el objetivo de reforzar la capacidad disuasiva del país frente a amenazas regionales, especialmente en relación con China y el Estrecho de Taiwán, donde defiende al último.

El incremento en Defensa se inserta en un presupuesto que también contempla más de 39 billones de yenes en gasto social, reflejo del envejecimiento de la población japonesa y de la presión creciente sobre las finanzas públicas. Para sostener el plan, el Ejecutivo prevé la emisión de deuda por 29,58 billones de yenes, mientras espera que los ingresos fiscales alcancen un nuevo máximo histórico gracias a la mejora de los resultados empresariales.

“El presupuesto del año fiscal 2026 refuerza las políticas importantes teniendo en cuenta las reglas financieras, al tiempo que persigue una economía fuerte”, señaló el portavoz gubernamental Minoru Kihara, al defender un equilibrio entre crecimiento económico y disciplina fiscal.

El gasto de Japón en Defensa: la polémica

El giro en política de defensa ha provocado críticas desde China, que acusa a Japón de acelerar su rearme, al ser un país que su propia constitución le prohíbe mantener fuerzas militares ofensivas. La vocera del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó que tras la Segunda Guerra Mundial varios documentos “establecieron claramente las obligaciones de Japón como país derrotado, incluyendo su completo desarme y la prohibición de mantener industrias que permitieran su rearme”.

Beijing reclama que “en los últimos años Japón ha ido relajando sus propias restricciones, expandiendo su poder militar, incrementando el presupuesto de defensa durante trece años consecutivos”.

Las tensiones se intensificaron tras las declaraciones de Takaichi sobre una posible intervención japonesa en Taiwán, un factor clave para entender por qué Tokio ha decidido llevar su gasto en Defensa a un nivel sin precedentes.