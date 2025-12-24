En modo Grinch: los cinco países que tienen prohibido celebrar la Navidad

La mayoría de los países que prohíben la celebración responde a la influencia extranjera que para ciertos gobiernos significa la Navidad.

La Navidad es una de las festividades más esperadas del año. Con la llegada de diciembre, millones de personas preparan sus hogares, decoran árboles y organizan reuniones familiares en una celebración que mezcla tradiciones religiosas, costumbres familiares y un aspecto comercial. Sin embargo, hay países en el mundo que no solo no celebran la Navidad, sino que la tienen expresamente prohibida.

Según explica The Guardian, en la mayoría de los casos la drástica medida responde a razones ideológicas, culturales o religiosas. Para ciertos gobiernos, la festividad representa una influencia extranjera incompatible con la identidad nacional o los principios que rigen la vida social. De tal manera, cualquier muestra pública hacia la festividad puede considerarse una falta grave.

A continuación, los cinco países que no celebran la Navidad:

Corea del Norte

Desde 2016 que Corea del Norte no vive más en sus tierras una Navidad. El régimen dirigido por Kim Jong-Un decretó la prohibición de cualquier encuentro que incluyera música o alcohol, considerados incompatibles con el proyecto ideológico del país. Pese a que la constitución norcoreana reconoce la libertad religiosa, esto no implica la posibilidad de celebrar ritos cristianos en público.

Para Pyongyang, la Navidad es un símbolo extranjero que amenaza la hermética cohesión ideológica del país. Un árbol iluminado o un sombrero de Viejito Pascuero no es simplemente un adorno, sino un gesto de desafío político. Las sanciones incluyen desde la detención hasta penas de cárcel, mientras que la vigilancia sobre la población se intensifica durante el mes de diciembre.

Los gestos navideños, como el intercambio de regalos, son inexistentes en público: cualquier expresión navideña se mantiene en el ámbito privado, si es que se practica en absoluto.

China

El caso de China tiene una particularidad, ya que la prohibición de la Navidad no es uniforme en todo el país. En zonas donde el control ideológico es mayor, las autoridades han sancionado a quienes la celebran en espacios públicos, argumentando que estas prácticas desvían a los jóvenes de las costumbres nacionales y representan una influencia extranjera.

Respecto a otras provincias, se han tomado medidas para limitar la presencia de decoraciones, música y eventos relacionados con la festividad. Más allá de que ciertos centros urbanos permiten celebraciones discretas, las autoridades desalientan cualquier demostración pública. De tal manera, la Navidad queda más asociada a su lado comercial que a lo religioso.

Brunei

A partir de 2014, Brunei se acopló bajo la ley islámica o sharía, lo que la ha llevado a dictar la prohibición de Navidad en todo el territorio, incluso para los extranjeros, ya que los festejos o adornos pueden desviar las prácticas religiosas locales. Cualquier persona que viole la prohibición puede enfrentar elevadas multas y penas de prisión.

Tayikistán

Luego de la independencia y la disolución de la Unión Soviética, Tayikistán eliminó de su calendario cualquier festividad ajena a la tradición islámica mayoritaria. Desde 2015, la Navidad desapareció de la vida pública y sus expresiones están prohibidas en escuelas, oficinas y otros espacios oficiales. Así, mostrar símbolos navideños puede interpretarse como una falta de lealtad nacional y acarrear sanciones.

Somalia

Finalmente en este listado de países, en Somalia la prohibición de la Navidad llegó en 2015 y fue inmediata. Las autoridades declararon que ninguna celebración religiosa no islámica tendría cabida en espacios públicos. Por su parte, los extranjeros pueden celebrar en la privacidad de sus casas, pero cualquier manifestación externa está prohibida. La vigilancia es estricta y las sanciones pueden ser severas.