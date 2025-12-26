Liberación de detenidos en Venezuela: las diferencias en las cifras que enfrenta a la dictadura con organización

Desde la madrugada del jueves, en Venezuela se liberaron presos que fueron detenidos tras protestas durante las polémicas elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, difirieron en las cifras que entregaron. El primero listó a 99 excarcelados, mientras que el segundo informó 71.

La cartera de Estado, en un comunicado publicado en Instagram, afirmó que estas personas permanecían detenidas debido a su supuesta participación en “hechos de violencia e incitación al odio” luego de la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales proclamada por el ente electoral, institución que controlan funcionarios afines al chavismo.

“El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia“, afirma el escrito.

Por su parte, el comité celebró en una nota de prensa las excarcelaciones, aunque consideró que es un logro “insuficiente“, por lo que exigió “la libertad plena” de todos los detenidos poselectorales a través de una amnistía general. “La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país“, destacó el colectivo.

Las excarcelaciones de este jueves también fueron confirmadas en X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de los detenidos, también apuntando a que fueron 71 personas.

La polémica por las protestas tras elecciones en Venezuela y los presos

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas —la mayoría de ellas excarceladas— y acusadas de “terrorismo” y “vandalismo“, de acuerdo a la Fiscalía. Sin embargo, varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y denuncian “represión“.

La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las elecciones, de acuerdo a un boletín difundido la semana pasada, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.