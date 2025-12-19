Informe de la ONU: militares fueron instruidos a matar a quienes protestaban contra fraude electoral de Venezuela en 2024

El reporte detalla muertes, uso de escopetas y responsabilidades en la represión en Maracay.

Un informe reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó que, antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, funcionarios militares recibieron instrucciones para matar, lo que explica la violenta respuesta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Ejército durante las manifestaciones de Maracay.

Según el reporte, la actuación de los cuerpos de seguridad derivó en un saldo trágico. “De acuerdo con un miembro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas citado por fuentes entrevistadas para el informe, los perpetradores no buscaban causar heridas, sino matar”.

La Misión agrega que “todas las víctimas presentaron impactos de bala en zonas vitales”, lo que refuerza esa conclusión.

El primer manifestante fallecido fue Rancés Daniel Yzarra Bolívar, quien se encontraba cerca del periódico El Aragüeño cuando recibió un disparo en el pecho. En el mismo contexto resultó herido el sargento de la (GNB) José Torrents a Reiner José Márquez Velásquez, con un impacto en el cuello en un estacionamiento; murió ese mismo día.

Otras víctimas mortales fueron Anthony Moya, Gabriel Ramos, Andrés Ramírez, Jesús Tovar y Jesús Medina, quienes perdieron la vida tras recibir disparos cuando se encontraban frente al acceso principal de la Brigada de Paracaidistas.

Un estudio forense de Physicians for Human Rights determinó que las lesiones en el caso de Jesús Tovar “son consistentes con el patrón de heridas de una escopeta: los perdigones centrales suelen mantenerse agrupados, provocando una herida central más profunda, con heridas satélite causadas por los perdigones exteriores dispersos”.

Para la Misión, la pericia indica el uso de escopetas —arma empleada por la GNB— con munición de “perdigones grandes (‘buckshot’)” disparados a una distancia de entre uno y diez metros.

La cadena de mando según informe de militares en Venezuela

Las protestas se produjeron la noche del 28 de julio y continuaron al día siguiente, en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral.

La investigación de la Misión describe una cadena de mando definida en las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, encabezada por Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En el plano político y de seguridad interna figuraba el entonces ministro del Interior y Justicia, mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Néstor Luis Reverol Torres.

Según el informe, el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y comandante Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), coordinaba el despliegue de las unidades militares, incluida la GNB, aunque sin control operativo directo sobre el mantenimiento del orden público.

En ese período, la Comandancia General de la GNB estaba a cargo del mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, responsable del despliegue de efectivos en el estado Bolívar y de la coordinación con el Ejército para impedir el ingreso de ayuda humanitaria.