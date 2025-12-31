VIDEOS – El especial Año Nuevo en Australia: minuto de silencio y fuegos artificiales apto para familias

Con el reciente recuerdo del tiroteo en Bondi Beach, la capital mundial del Año Nuevo, Sidney, recibió el 2026.

Australia ya se encuentra en 2026, celebrando un año nuevo particular. Sidney, la autoproclamada “capital mundial” de la festividad, lanzó su tradicional espectáculo donde se congregaron cientos de miles de espectadores. Sin embargo, la celebración tuvo un tono particular este año, arrastrando consigo el tiroteo masivo en Bondi Beach de hace dos semanas, junto a innovaciones en la celebración.

Los festejos de este 31 de diciembre tuvieron primero un espectáculo pirotécnico anticipado. Diseñada para familias con niños pequeños, a quienes les cuesta trabajo mantenerse despiertos hasta tan tarde, la presentación temprana ofreció un adelanto a lo que serían las nueve toneladas de fuegos artificiales que se lanzaron al momento de llegar a la medianoche.

🇦🇺 | 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ | Sidney tuvo sus fuegos artificiales a las 21:00 de esta nochevieja.

pic.twitter.com/iNaCXCRjSM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2025

A las 23:00 las celebraciones se pausaron. “La alegría que usualmente sentimos al inicio de un nuevo año está atenuada por la tristeza del viejo”, declaró el primer ministro australiano Anthony Albanese. Las cientos de miles de personas presentes guardaron un minuto de silencio en homenaje a las 15 víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach.

🇦🇺 | 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ | AHORA: En Sídney, se guarda un momento de silencio en memoria de las víctimas del ataque de Bondi Beach antes del espectáculo de fuegos artificiales de 2026 en la ciudad.

pic.twitter.com/hehl72F7QQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2025

El icónico puente del puerto se iluminó con proyecciones de una menorá, una paloma y las palabras “unidad” y “paz”. En estaciones de tren del centro de la ciudad, anuncios solicitaron a los pasajeros encender las linternas de sus teléfonos “para brillar en solidaridad con las víctimas y todos los afectados por el ataque“.

El show de fuegos artificiales de Año Nuevo en Australia

Finalmente, a la medianoche, las nueve toneladas de fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre el icónico puente del puerto y la Ópera de Sidney, uno de los despliegues pirotécnicos más emblemáticos del mundo.

Así, las celebraciones de Año Nuevo para el resto del mundo, según la hora chilena, son en los siguientes horarios: