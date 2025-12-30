El curioso caso de Isla Samoa: el motivo por el que en 2011 borraron un día de sus vidas y pasaron del 29 al 31 de diciembre

La historia del salto horario que llevó al país a borrar un día para linearse con el mundo y sus socios estratégicos.

El día 30 de diciembre de 2011 no existe en los calendarios de Samoa. No se trató de un feriado ni una jornada de duelo o una teoría conspirativa: simplemente la jornada no existió. De esa manera, el Estado Independiente de Samoa se convirtió en el único lugar habitado del planeta que, por decisión gubernamental, eliminó una fecha completa de su historia.

En aquella noche, el país se fue a dormir un jueves 29 y despertó directamente en el sábado 31, dejando atrás un viernes que nunca existió en la isla. El salto fue la consecuencia de una convención humana que organiza el tiempo en todo el mundo.

Desde fines del siglo XIX el mundo se rige por un sistema de husos horarios, establecido en 1884, con el meridiano de Greenwich como referencia y, en el extremo opuesto del planeta, la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una frontera invisible que separa dos días consecutivos. Por más de un siglo, Samoa quedó del lado “equivocado” de la línea: mientras en sus islas iniciaba la jornada, en países vecinos como Australia y Nueva Zelanda ya transcurría el día siguiente.

El desfasaje hacía que Samoa compartiera solo tres o cuatro días laborales con sus principales socios comerciales, lo que dificultaba el comercio, las finanzas y la vida administrativa. Los bancos operaban en horarios incompatibles y las empresas locales perdían hasta dos días por semana en operaciones y comunicaciones.

Así, en 2010 el gobierno decidió corregir la anomalía histórica, avanzando 24 horas en el calendario a la medianoche del 29 de diciembre de 2011, pasando del huso UTC-11 al UTC+13 y se alineó con la región Asia-Pacífico.

El resultado fue un hecho simple, pero inédito: un día nunca sucedió y un país que, sin moverse de lugar, decidió adelantar al tiempo.