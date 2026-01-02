Qué se sabe de Sebastián Aitken, el chileno que está desaparecido hace dos semanas en Japón

Aitken vive hace más de 20 años en Japón y reside en la ciudad de Kawasaki, en el área metropolitana de Tokio.

Como Sebastián Aitken, de 44 años, se identificó al ciudadano chileno que es intensamente buscado en Japón tras cumplir dos semanas desaparecido.

De acuerdo con lo informado por su familia, se lo vio por última vez el pasado viernes 19 de diciembre en el centro comercial Lazona Kawasaki, a eso de las 19:00 horas.

Según confirmaron sus familiares, ya presentaron las denuncias formales por lo ocurrido tanto ante la Cancillería de Chile y el Consulado de Chile en Tokio, como con la Policía de Investigaciones (PDI).

Qué se sabe del chileno desaparecido en Japón

El ciudadano chileno, que vive hace más de 20 años en Japón, reside en la ciudad de Kawasaki, en el área metropolitana de Tokio, la misma en la que desapareció.

Al describir las características de Sebastián Aitken, su familia precisó que “tiene 44 años, mide aproximadamente 1,72 metros, es de contextura gruesa, tiene el cabello negro y corto, y usa barba“.

Detalló a la vez que “al momento de su desaparición vestía una polera negra y un jockey negro”, a la vez que dio a conocer un número de teléfono para que aquellos que tienen información la proporcionen a fin de ayudar a encontrar al ciudadano chileno.

“Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave“, añadieron los familiares del chileno desaparecido en Japón.