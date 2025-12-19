Qué se sabe del turista turco desaparecido hace 35 días en el norte: hallaron su auto quemado

Carabineros informó que el automóvil se encontró en una zona de difícil acceso en pleno desierto, en una quebrada situada a más de 40 kilómetros de la carretera.

Como Ali Dikici, de 50 años, fue identificado el ciudadano turco desaparecido hace más de un mes en el norte de Chile, y cuyo automóvil quemado fue encontrado este vienes en la comuna de Mejillones.

El hombre, que ingresó a Chile el pasado 30 de octubre, había arrendado un vehículo en Santiago en el que se dirigió a la Región de Antofagasta, desde donde pensaba viajar al sur para conocer el país por tierra.

De acuerdo con lo informado por Carabineros, el automóvil se encontró en una zona de difícil acceso en pleno desierto, en una quebrada situada a más de 40 kilómetros de la carretera.

Tras el hallazgo del vehículo, la indagatoria en torno a la desaparición del ciudadano turco en el norte la asumió la Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), ante los nuevos antecedentes que apuntarían a la eventual intervención de terceros.

El seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, Jorge Cortés-Monroy, manifestó que se trata de “una situación bastante extraña que debe investigarse”.

Qué se sabe del turista turco desaparecido en el norte

Según lo reportado por la policía uniformada, antes de llegar a Chile, viajar al norte y desaparecer, el ciudadano turco había pasado unos días en Colombia.

La última interacción de Ali Dikici en sus redes sociales se registró el pasado 12 de noviembre, cuando publicó que se encontraba en el sector de Punta Angamos, en Mejillones, Región de Antofagasta.

Luego de perder contacto con él, su familia dio aviso de su desaparición a través de las redes sociales y de la Embajada de Turquía en Chile.

El hombre, que tiene su residencia en Alemania, viajó primero a Colombia, luego a Chile, y tenía previsto regresar a Bogotá antes de retornar a Frankfurt.

Carabineros indicó que Ali Dikici es de contextura media, tez blanca, cabello gris ondulado y mide 1,85 metros.