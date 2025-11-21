Desaparición de María Ercira: los nuevos antecedentes que podrían generar un vuelco en el caso

Tras la revelación de nuevos videos, los familiares de María Ercira dijeron que le pedirán al fiscal nacional, Ángel Valencia, que traslade la investigación de la Fiscalía de Limache a la Fiscalía ECOH.

Videos que muestran la presencia de un mesero en las afueras del restaurante del Fundo Las Tórtolas, cuando inicialmente se indicó que era un cocinero y nunca había salido del lugar, además del cambio de dirección que tomó el vehículo del portero del recinto, son destacados por los familiares de María Ercira Contreras como antecedentes vitales que podrían dar un vuelco a la desaparición de la adulta mayor, a un año y medio de ocurrida.

En el primer caso, el registro audiovisual permitió comprobar que lo informado por la dueña del local ubicado en Limache, respecto de que ese día solamente trabajaron meseras, se contradecía con lo que mostraron las cámaras, ya que se observó que un hombre no solo atendió mesas, sino que en algún momento incluso salió del restaurante para hablar por teléfono celular luego de la desaparición de María Ercira.

De acuerdo con lo denunciado por la familia de la adulta mayor, pese a lo observado en el video, los investigadores no le tomaron declaración al sujeto.

Durante esta jornada el hombre habló sobre el tema y aseveró que llamó a un familiar, a quien le dio cuenta que había desaparecido una persona. Aseguró también que participó activamente en la búsqueda de María Ercira Contreras. “En eso andábamos (…) el recinto es privado e igual podemos buscar“, manifestó.

No obstante, también reconoció que le dedicó muy poco tiempo a esa labor, ya que “fui, di una vuelta por atrás y después me entré“.

Otro video que podría dar vuelco en el caso de María Ercira

El registro del camarero no es el único video que se recuperó a 18 meses de la desaparición de María Ercira Contreras, ya que la perito argentina Sabrina Gambazza dio cuenta de la extraña actitud que tuvo esa jornada el portero del Fundo Las Tórtolas.

Según los informes de la investigación, el sujeto aseguró que nunca dejó su lugar de trabajo, pero las cámaras lo grabaron cuando salió en su camioneta en más de una oportunidad. De hecho, lo captaron cuando regresó justo en el momento en que Carabineros llegó al lugar.

Gambazza apuntó que el informe policial “dice que la persona que estaba cuidando el portón nunca se movió de su lugar. Entonces, nosotros queremos que nos digan ¿quién es entonces la persona que va en la camioneta roja?“.

La perito dijo que a través de las cámaras y el tráfico telefónico es posible comprobar que el portero “sube la pendiente, que se queda 15 minutos ahí arriba y después, cuando llega Carabineros, alguien le avisa que están presentes ahí en el fundo y, por lo tanto, baja“.

Además, sostuvo que en cierto momento el vehículo se dirige en una dirección, pero al notar la presencia de los familiares de la adulta mayor, retrocedió y se dirigió hacia otro lugar.

Tras la revelación de estos nuevos antecedentes, la familia de María Ercira dijo que pedirá al fiscal nacional, Ángel Valencia, que traslade la investigación de la Fiscalía de Limache a la Fiscalía ECOH, además de solicitar la colaboración del FBI de Estados Unidos.