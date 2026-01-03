Cae régimen de Maduro: todo lo que se sabe hasta ahora sobre la intervención de EE.UU. en Venezuela

Una ofensiva militar de Estados Unidos contra instalaciones en Venezuela ha marcado un punto de inflexión en la crisis política y diplomática entre ambos países. Explosiones resonaron en Caracas en las primeras horas de este sábado, y el presidente estadounidense Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, mientras el gobierno venezolano denunció una “agresión imperialista” y declaró estado de emergencia.

Esta madrugada al menos siete explosiones sacudieron la capital venezolana, Caracas, y zonas aledañas como La Guaira y Miranda. Testigos reportaron aviones volando a baja altura, columnas de humo y fallas eléctricas, lo que desató alarma entre la población.

El gobierno de Venezuela declaró estado de emergencia nacional, movilizó a las fuerzas armadas y llamó a la población a defender la soberanía ante lo que calificó de “agresión militar” por parte de Estados Unidos.

Trump anuncia la capturas de Maduro y su esposa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó mediante redes sociales que las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque a gran escala” en Venezuela, durante el cual el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados y trasladados fuera del país. Trump describió la operación como un éxito y prometió ampliar detalles en una conferencia de prensa programada para este sábado.

La operación habría sido ejecutada en conjunto con agencias estadounidenses, incluyendo fuerzas especiales, en lo que representa una de las intervenciones más directas de EE.UU. en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989.

Hasta ahora no hay confirmación independiente de la captura y traslado de Maduro por parte de fuentes venezolanas, y el gobierno chavista mantiene que no ha podido verificar el paradero de su presidente.

Contexto: meses de tensión y operaciones previas

La intervención militar ocurre en el marco de una escalada de tensiones entre Washington y Caracas que se intensificó en 2025. La administración estadounidense ha acusado al régimen de Maduro de estar vinculado al narcotráfico y de mantener un gobierno autoritario tras elecciones ampliamente cuestionadas.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos incrementó sanciones económicas, bloqueos a exportaciones de petróleo venezolano y operaciones marítimas para interceptar embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas o recursos vinculados a la red delictiva conocida como Cartel de los Soles.

Reacciones en la región y el mundo

La intervención ha provocado rechazo y preocupación internacional. Gobiernos como el de Colombia y Cuba han condenado la acción, calificándola de violación de la soberanía venezolana y llamando a instancias como la ONU a responder a la crisis.

Al mismo tiempo, algunos líderes de oposición venezolana y aliados políticos de Trump respaldan la operación como un paso para poner fin a lo que consideran un régimen ilegítimo y represivo.

Organismos internacionales y expertos han expresado inquietudes sobre la legalidad de la intervención, especialmente porque no existe una autorización clara del Congreso estadounidense ni un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU.

Situación en desarrollo

A medida que avanzan las horas, la información sigue siendo fragmentaria. No hay un recuento definitivo de víctimas ni detalles confirmados sobre el destino de Maduro y Flores. Las tensiones políticas y humanitarias dentro de Venezuela y en toda la región podrían intensificarse. Comunidades internacionales instan al diálogo y a una solución pacífica ante un escenario que podría redefinir las relaciones entre Estados Unidos, América Latina y el gobierno venezolano en los próximos días.