Presidente Boric y ataque en Venezuela: “La crisis debe resolverse mediante diálogo y no a través de injerencia extranjera”

A través de redes sociales, el mandatario chileno expresó que “como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela”.

El presidente Gabriel Boric salió al paso del ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, además de su posterior traslado a Norteamérica.

A través de redes sociales, el mandatario chileno expresó que “como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

“Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados”, indicó el jefe de Estado.

El presidente Boric recalcó que “la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”.

Rusia y mandatarios sudamericanos reaccionan a ataque a Venezuela

La cancillería de Rusia también reaccionó a la incursión militar de Donald Trump en Venezuela, aseverando que “esto provoca una profunda preocupación y condena”.

“Los pretextos que se aducen para justificar tales acciones son infundados. La animosidad ideológica se ha impuesto sobre el pragmatismo de negocio, la disposición a construir relaciones de confianza y previsibilidad”, agregó Moscú.

El Kremlin recalcó que “América Latina debe seguir siendo una zona de paz, como se proclamó a sí misma en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna injerencia destructiva, y mucho menos una injerencia militar desde el exterior”.

“Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo al rumbo de su liderazgo bolivariano, dirigido a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país”, recalcó.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ordenó el despliegue de sus fuerzas armadas en la frontera con Venezuela, ante una eventual avalancha de refugiados.

Junto con ello, Petro puntualizó que “el gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas”.

En tanto, Javier Milei de Argentina declaró: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”.