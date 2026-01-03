VIDEO – Nicolás Maduro y su esposa llegan a base militar en Nueva York

Se espera que el ahora ex mandatario de Venezuela enfrente la próxima semana a la Corte Federal de Manhattan, acusado de una serie de delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, arribaron la tarde de este sábado a la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Nueva York, luego que una operación militar ordenada por Donald Trump concretara la captura de la pareja en Venezuela.

Maduro y su pareja aterrizaron en suelo norteamericano a bordo de un Boeing 757-223 del Departamento de Justicia de Estados Unidos y escoltados por un alto número de miembros del FBI y la DEA.

Se espera que el ahora ex mandatario de Venezuela enfrente la próxima semana a la Corte Federal de Manhattan, acusado de una serie de delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas, consignó CNN.

Junto con ello, se apunta a Nicolás Maduro como líder del supuesto Cartel de los Soles, con el cual buscaba “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.