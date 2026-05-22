Quién era Luis Caprile, el destacado ex locutor y padre de Leo Caprile que falleció a los 92 años

El comunicador, que perdió la vida a los 92 años, fue el primer animador del Festival de Viña del Mar.

El animador Leo Caprile confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre, Luis Caprile Vidal, a los 92 años.

Al igual que su hijo, se desempeñó como comunicador siendo un destacado ex locutor de radio, integrando, por ejemplo, Radio Minería. Pero también es recordado como parte del equipo que fundó Radio Festival en programas como Los Responsables y Súper Festivalazo.

Para sorpresa de muchos, Luis Caprile fue el primer animador del Festival de Viña del Mar durante sus primeras ediciones.

En el año 2023, Leo Caprile se refirió a su padre en el programa La Divina Comida, donde abordó la relación que mantenían. “Es un adulto mayor súper inteligente, capísimo, y había que tomar una decisión. O se iba a un hogar, que era terrible, entonces tuve que hacerme cargo de lunes a lunes, y fue echarte un ancla, porque llegó flaco, llegó enojón”, contó.

“Cuando llegó andaba pendiente de que no se fuera a caer. No se cae. Se toma su vino y es feliz. ¿Cómo tú le niegas una copa de vino a un hombre de casi noventa años? Porque tú sabes que va a partir en cualquier momento. Entonces hemos revivido nuestra relación”, agregó.