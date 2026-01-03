VIDEOS – Los registros que dejó el ataque de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Venezuela vivió horas de incertidumbre durante la madrugada de esta jornada al sufrir un ataque coordinado por Estados Unidos que terminó con la detención del líder del régimen, Nicolás Maduro. Un bombardeo aéreo, visible desde varios puntos de la ciudad, dejó varias columnas de humo y atacó a ciertos puntos específicos.

Varias explosiones se registraron en diversos sectores de la capital venezolana alrededor de las 2:00 de la madrugada de este sábado, hora local. Tres horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió un mensaje en su plataforma Truth Social, en el que aseguró que los estallidos correspondían a un “ataque a gran escala” que, afirmó, fue ordenado por él.

En paralelo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer a través de sus redes sociales una relación de los que —según indicó— serían los objetivos alcanzados por los bombardeos. Entre ellos mencionó el Cuartel de la Montaña, en Caracas, una instalación militar que alberga el mausoleo del expresidente Hugo Chávez y que es considerada uno de los mayores símbolos para el chavismo.

El resto de puntos presuntamente dañados en ataque a Venezuela

La lista difundida por Petro incluye además el Palacio Federal Legislativo, varios aeropuertos y al menos cuatro bases militares en territorio venezolano, entre ellas el Fuerte Tiuna. El mandatario colombiano añadió que, como consecuencia de los ataques, el centro urbano de la capital venezolana habría quedado sin suministro eléctrico.

Registros muestran también aeronaves estadounidenses, sobrevolando Caracas, dejando a su paso explosiones con grandes estruendos en la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un balance oficial sobre los daños materiales o eventuales víctimas, mientras se mantiene la expectativa por el anuncio prometido por Trump y por eventuales reacciones del Gobierno de Nicolás Maduro ante lo ocurrido.

De acuerdo al mensaje de Trump, más antecedentes serán informados a eso de las 11:00 horas (13:00 de Chile).