Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio tras detención de su padre: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”

“Fue un día de shock”: el mensaje que expone la conmoción del chavismo tras la captura del presidente.

Un audio atribuido a Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro, comenzó a circular este domingo en redes sociales y plataformas de mensajería, en el que hace un llamado a la unidad del chavismo y del “pueblo venezolano” tras los acontecimientos registrados la madrugada del sábado, que culminaron con la captura del líder del régimen y de la primera dama, Cilia Flores.

En el registro, Maduro Guerra describe lo ocurrido como un momento de alto impacto emocional para el oficialismo: “Fue un día de shock”.

“Todos estamos en shock, coño, fue un coñazo. Hemos tenido gran victoria, pero hoy subestimamos, pero mañana, 4 de enero, y el 5 de enero, vamos a la calle, vamos a convocar a nuestro pueblo, vamos a unirnos, a nuclearnos alrededor de nuestro alto mando político-militar con máxima unidad. Quieren sembrar cizaña, quieren sembrar dudas, no lo van a lograr”, aseguró.

A lo largo del audio, Maduro Guerra insiste en la necesidad de mantener la cohesión y evitar divisiones internas, advirtiendo que los responsables de una eventual traición quedarán expuestos con el paso del tiempo. “La historia dirá quienes fueron los traidores, la historia lo develará, lo veremos, nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante”, afirma en uno de los pasajes.

“Debemos concentrarnos en sacar la patria adelante”: los dichos del hijo de Nicolás Maduro

El dirigente apeló a un tono personal para reforzar su mensaje: “Se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir”.

En otro momento, sostuvo que su padre y Cilia Flores regresarán al país, reiterando su lealtad al proyecto político chavista. “La historia dirá quiénes fueron los traidores. Nosotros debemos concentrarnos en sacar la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en traer sano y salvo a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Flores. Yo aquí, hermanos y hermanas de este partido, de estos movimientos, estoy firme, estamos firmes, mi familia está firme. Venceremos”, afirmó.

De acuerdo con información conocida durante la noche del sábado, Nicolás Maduro Moro y Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York, donde primero fueron llevados a una oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y posteriormente ingresados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.