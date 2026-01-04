Fiscalía actualiza investigación del caso Ojeda: despeja dudas por incertidumbre tras arresto de Maduro

A través de una declaración pública, Fiscalía entregó nuevos antecedentes sobre la investigación que indaga el homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, causa que también involucra a la organización criminal transnacional conocida como Piratas de Aragua. La actualización responde al panorama incierto en Venezuela luego del arresto de Nicolás Maduro.

La indagatoria es liderada por el fiscal regional Héctor Barros y el fiscal jefe Alex Cortez, quienes encabezan el trabajo del equipo especializado a cargo del caso.

Desde Fiscalía informaron que la primera acusación formal fue presentada por la Fiscalía ECOH el lunes 29 de diciembre, instancia en la que se imputó a 20 personas que actualmente se encuentran privadas de libertad. Respecto de este grupo de acusados, el ente persecutor precisó que se está a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral, etapa clave para el avance del proceso judicial.

Sin embargo, la investigación no se limita únicamente a estos imputados. El Ministerio Público confirmó que existe una segunda causa abierta por los mismos hechos, dirigida contra otros sujetos que se encuentran fuera del país o respecto de los cuales pesan órdenes de detención pendientes y solicitudes de extradición. Según se indicó, estas diligencias buscan abarcar la totalidad de los eventuales responsables del crimen.

En ese contexto, desde Fiscalía subrayaron que “la investigación sigue activa” y recalcaron que cualquier nuevo imputado o detenido será incorporado a la causa en curso. Esta ampliación, añadieron, podría “incluir autoridades de dicho país, si los antecedentes así lo determinan”.

La aclaración de la Fiscalía por caso Ojeda

En relación con esta posibilidad, el organismo ratificó que se mantienen indagatorias destinadas a esclarecer la eventual participación de personas vinculadas al gobierno venezolano en el homicidio del ex teniente Ojeda, entre ellos Diosdado Cabello.

Al respecto, señalaron que existen antecedentes incorporados en la carpeta investigativa que dan cuenta “de un homicidio de carácter político, según ya se ha sostenido desde el inicio de la investigación”.

Finalmente, el Ministerio Público sostuvo que se encuentra a la espera de que “las autoridades venezolanas contribuyan con la investigación de esta causa, que se desarrolla en contexto de persecución penal al crimen organizado transnacional”, reafirmando así el carácter internacional y la complejidad del caso.