Qué significa que Delcy Rodríguez haya sido nombrada presidenta encargada de Venezuela

Con Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados por Estados Unidos e internados en una cárcel federal de Brooklyn, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó que Delcy Rodríguez sea nombrada presidenta encargada del país.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, indicó el organismo.

El Tribunal Supremo de Justicia además decretó que Rodríguez y los altos mandos de las Fuerzas Armadas y el Parlamento sean notificados de manera inmediata de este nombramiento, mientras este lunes 5 se espera que el inicio de un nuevo periodo legislativo.

La institución recalcó que la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada responde al “secuestro” de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, situación calificada de “excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución”.

Junto con ello, se busca garantizar la continuidad administrativa de Venezuela y su defensa, “sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta), ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores”.

La Constitución venezolana consigna que las ausencias temporales o absolutas del presidente serán suplicas por el vicepresidente ejecutivo por hasta 90 días, los que se pueden prorrogar por otros 90 días por decisión del Parlamento.

Si el presidente de la República se ausenta por más de 90 días consecutivos, el Poder Legislativo puede calificarla como “falta absoluta”.