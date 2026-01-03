Delcy Rodríguez responde a Trump: “Estamos listos para defender a Venezuela”

La vicepresidenta de Venezuela exigió a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro y su esposa.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se refirió a la operación militar de Estados Unidos en suelo venezolano, aseverando que Washington “secuestró” a Nicolas Maduro y a su esposa, Cilia Flores, exigiendo su inmediata liberación.

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores”, indicó Rodríguez, quien ante la ausencia de Maduro se convirtió en la primera autoridad del país.

En una conferencia de prensa, y secundada por el presidente del Poder Legislativo de Venezuela, Jorge Rodríguez; la presidenta del Poder Judicial, Caryslia Beatriz Rodríguez, y otras autoridades locales, Delcy Rodríguez expresó que “ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela”.

“Y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. Que allí el objetivo verdadero, y el mundo y la comunidad internacional deben saber que es así. Hemos convocado este Consejo de Defensa de la Nación, donde participan los poderes públicos del Estado venezolano”, recalcó la vicepresidenta.

En esta línea, Delcy Rodríguez dejó en claro que Nicolás Maduro es el “único presidente de Venezuela. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del consejo de vicepresidentes. Están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela”.

“También en las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República y que él advirtió, si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado. Cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, activada y desplegada en todo el territorio nacional. Organismos de seguridad ciudadana, activado. Todo el poder nacional de Venezuela, activado. Para ratificar lo que por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar”, detalló la vicepresidenta.

Rodríguez recalcó que “estamos listos para defender a Venezuela, estamos listos para defender nuestros recursos naturales”.