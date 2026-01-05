“Sigo siendo presidente”: las declaraciones de Maduro ante tribunal en Nueva York donde además se declaró inocente

Vestido con uniforme de prisionero, el exmandatario rechazó las acusaciones y lanzó un mensaje político ante el juez.

El ex presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia marcada por fuertes declaraciones políticas y por las circunstancias excepcionales de su detención y traslado a Estados Unidos. Durante la comparecencia, Maduro denunció haber sido “secuestrado” y afirmó que continúa siendo el líder legítimo de Venezuela.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York para la lectura formal de los cargos en su contra, que incluyen narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense. Ambos fueron capturados en Caracas durante la madrugada del sábado, en un operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses que, según la información disponible, incluyó ataques militares antes de su traslado a Estados Unidos.

De acuerdo con medios estadounidenses, Maduro ingresó a la sala vestido con un uniforme de prisionero azul marino y naranja, con los pies encadenados. Flores compareció con una indumentaria similar. Ninguno de los dos llevaba esposas en las manos, lo que permitió al ex mandatario saludar a su abogado defensor, Barry Pollack, conocido por representar a Julian Assange.

Su esposa, en tanto, está representada por Mark Donnelly, ex fiscal del Departamento de Justicia y especialista en delitos económicos.

“Soy inocente, no me declaro culpable”: los dichos de Maduro ante tribunal de Nueva York

El juez Alvin Hellerstein ingresó posteriormente a la sala y dio inicio a la audiencia, a la que solo tuvo acceso un grupo reducido de periodistas. A los pocos minutos, Maduro respondió a los cargos declarándose inocente. “Soy inocente, no me declaro culpable”, señaló ante el magistrado.

“Sigo siendo el presidente de mi país”, reforzó posteriormente, agregando que, bajo su visión, “fui secuestrado”. Cilia Flores también se declaró inocente de todos los cargos.

El abogado de Maduro no solicitó la liberación bajo fianza, una opción que expertos consideran altamente improbable en este tipo de casos, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante, según informó el diario New York Times. Ese medio también reveló que el ex mandatario solicitó conservar las notas tomadas durante la audiencia, petición que fue aceptada por el juez.

La audiencia se extendió por menos de una hora. Al finalizar, el juez Hellerstein fijó la próxima comparecencia de ambos acusados para el 17 de marzo.