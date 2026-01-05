Quién es Barry Pollack, el abogado de Julian Assange que fue contratado por Maduro para que lo defienda en tribunal de Nueva York

Con más de 30 años de experiencia, Pollack logró que el fundador de Wikileaks volviera a su natal Australia tras 15 años.

El ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, contrató para su defensa en Nueva York al destacado abogado penalista Barry Pollack, quien durante mucho tiempo representó al fundador de Wikileaks, Julian Assange, como su abogado en el proceso penal de Manhattan en el que está acusado de narcoterrorismo.

Pollack, un veterano abogado litigante de Washington con 35 años de trayectoria, presentó una notificación de comparecencia como abogado de Maduro en el caso de narcotráfico del Distrito Sur de Nueva York, documento conocido denominado “appearance of counsel” antes de una audiencia programada para el mediodía hora local.

En el caso de Assange, el penalista permitió su salida del país norteamericano a su natal Australia luego de 15 años de litigio, negociando en 2024 con el Departamento de Justicia su liberación tras declararse culpable de un solo único cargo menor de espionaje.

La experiencia de Barry Pollack, el abogado contratado por Maduro

El abogado contratado por Maduro acumula experiencia en defensa penal, principalmente en casos de seguridad nacional, espionaje y delitos financieros. Asimismo, ha litigado casos emblemáticos como Enron, la caída corporación energética estadounidense, y defendiendo acusados bajo la Ley de Espionaje.

Actualmente es socio del despacho Harris St. Laurent & Wechsler, con sede en Washington y Nueva York. Gracias a su trabajo, recibió el Premio al Defensor de la Inocencia del Mid-Atlantic Innocence Project y el Premio Gideon Champion of Justice, otorgado por la Asociación de Abogados de Defensa Penal de Nueva York.

En tanto, Mark E. Donelly, experto en delitos fiscales, será el encargado de representar a Cilia Flores, esposa de Maduro. El abogado experto en delitos fiscales y crimen organizado, con más de dos décadas de trayectoria, es socio de una firma de Houston. Además, estuvo en más de diez años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas.