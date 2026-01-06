Al menos 35 muertos y más de 1.200 detenidos: las alarmantes cifras en nueva ola de protestas que sacude a Irán

Organizaciones denuncian disparos contra civiles e incluso la muerte de niños durante la represión de las protestas.

Las cifras de personas fallecidas en los disturbios asociados a las protestas en Irán aumentaron a al menos 35 muertos, de acuerdo con activistas de derechos humanos, mientras el gobierno reconoció incidentes graves en una provincia occidental del país.

Las manifestaciones, que se han prolongando por más de una semana, han vuelto a poner en el centro del debate la respuesta de las fuerzas de seguridad y el deterioro del clima político y social. Impulsadas inicialmente por la caída del rial y la elevada inflación, las movilizaciones responden ahora a un tono político contra la teocracia iraní.

El número fue difundido por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que también reportó más de 1.200 detenidos. Según ese organismo, entre las víctimas fatales hay 29 manifestantes, cuatro niños y dos miembros de las fuerzas de seguridad.

Las protestas se han extendido a más de 250 localidades en 27 de las 31 provincias del país, un alcance poco habitual incluso para los estándares de conflictividad recientes en Irán. El grupo basa sus informes en una red interna de activistas y ha demostrado precisión en episodios anteriores.

Desde el aparato estatal, la información ha sido fragmentaria. La agencia semioficial Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria, informó que unos 250 policías y 45 integrantes de la fuerza Basij resultaron heridos. Sin embargo, el Gobierno iraní no ha entregado balances generales ni cifras oficiales consolidadas.

Nuevas amenazas de Trump: lo que han desencadenado las alarmantes cifras tras protestas en Irán

La escalada ha reavivado la tensión internacional. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “acudirá en su rescate”, una declaración que provocó amenazas de represalias por parte de autoridades iraníes.

Estas protestas son las más grandes desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini —una mujer iraní de origen kurdo arrestada y torturada por no usar su hiyab correctamente— desató una ola nacional de manifestaciones.

Pese a que no han alcanzado dicha intensidad, las movilizaciones se desarrollan en un contexto de crisis económica, con un rial debilitado —que llegó a 1,4 millones por dólar— tras sanciones más duras y un reciente conflicto con Israel.