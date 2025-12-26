Los países con mayor riesgo de sufrir protestas de la Generación Z, según Bloomberg

Las movilizaciones protagonizadas por jóvenes de la llamada “Generación Z”, registradas recientemente en países tan disímiles como Madagascar, Perú y Sri Lanka, no son un fenómeno aislado ni pasajero: según un reciente análisis de Bloomberg, el malestar juvenil podría intensificarse en distintas regiones del mundo durante los próximos años. Así, varios países se enfrentan al riesgo de nuevas protestas sociales.

La investigación, elaborada por Bloomberg Economics, se basa en un modelo de aprendizaje automático que incorporó más de 22 millones de datos y métricas. Entre las variables consideradas se incluyen indicadores de polarización política, desigualdad económica, estructura demográfica y precios de la gasolina, además de otros factores sociales y económicos. El objetivo fue identificar qué elementos están detrás del descontento que ha llevado a jóvenes a manifestarse contra gobiernos de distintos signos políticos.

Los resultados del modelo muestran que la combinación de una población joven numerosa y una alta penetración de redes sociales eleva significativamente la probabilidad de que el descontento social se transforme en episodios de malestar civil. Esta tendencia se repite en países de distintas regiones, lo que sugiere que el fenómeno trasciende contextos culturales y políticos específicos.

Lista de Bloomberg: los países más probables a sufrir protestas de la Generación Z

En su análisis prospectivo, Bloomberg identifica a Etiopía, Angola, Guatemala, Malasia, la República Centroafricana y la República del Congo como los países donde el riesgo de disturbios aumentaría con mayor rapidez hacia 2026.

Sin embargo, el informe advierte que las economías avanzadas tampoco están exentas. Estados Unidos, Israel e Indonesia figuran entre los países donde el riesgo de protestas va en aumento, aunque con menores probabilidades de derivar en crisis sistémicas.

Uno de los factores centrales detrás de este escenario es el deterioro de las condiciones económicas de los jóvenes. Un indicador de Bloomberg sobre “pobreza juvenil”, que combina el desempleo entre menores de 25 años con la inflación promedio de los últimos cinco años, muestra un empeoramiento generalizado. Zimbabue y Argentina encabezan el ranking de alzas de precios, seguidos por Turquía, Irán y Angola.

Según la Organización Internacional del Trabajo, uno de cada cuatro jóvenes en el mundo no estudia ni trabaja, una situación que amenaza con dejar efectos duraderos en las trayectorias laborales y en el capital humano de los países.

A dicho fenómeno se suma la disrupción de la inteligencia artificial y el aumento del costo de vida, fenómenos que también están tensionando a las economías más ricas y alimentando una política de asequibilidad que comienza a reflejar un malestar similar al observado en los mercados emergentes.